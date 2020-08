Prescolarii si elevii scolilor din judetul Bihor se vor intoarce in clase pe 14 septembrie

Primarul municipiului Oradea, Ilie Bolojan, a anuntat ca municipalitatea aloca 330.000 de euro pentru ca scolile din Oradea sa achizitioneze dezinfectanti, masti textile reutilizabile pentru profesori si toti elevii, alte 100 de termometre si cinci nebulizatoare.Masura achizitionarii de masti si dezinfectanti ar urma sa fie extinsa in tot judetul, potrivit prefectului Dumitru Tiplea, achizitiile de materiale de protectie urmand sa fie obligatorii si pentru celelalte primarii din judet. In plus, a spus el, fiecare primarie va trebui sa aiba contract cu un medic sau asistent pentru monitorizarea zilnica a copiilor."Avem in judetul Bihor peste 90.000 de copii care urmeaza sa revina la scoli , am cautat variante pe jumatate de clasa , cu clasa intreaga, cat online, cat in clasa. Am ajuns la concluzia ca in judetul Bihor ar trebui sa revenim la scoala in clasa cu toti copiii, evident respectand toate normele de protectie sanitara", a declarat prefectul Dumitru Tiplea.El a adaugat ca a dispus constituirea unei comisii cu reprezentanti ai ISJ , DSP si ISU Crisana care sa verifice toate unitatile de invatamant si sa ofere consultanta scolilor din judet.Seful Inspectoratului Scolar Judetean Bihor, Virgil Blage, a afirmat ca "majoritatea persoanelor implicate in fenomen sunt dornice de a incepe scoala cu participare fizica directa"."Avem cateva certitudini. Cea mai importanta este ca vom incepe scoala in 14 septembrie si a doua este ca marea majoritate a persoanelor implicate in fenomen sunt dornice de a incepe scoala cu participare fizica directa. Noi, inca din 12 august, avem informatii ca peste 75% din unitatile de invatamant din Bihor sunt pregatite sa reia activitatea fizic in scoala", a spus Blage.In cazul in care unii dintre parinti vor fi reticenti, ISJ Bihor s-a angajat ca scolile vor transmite cursurile si online.In urmatoarea saptamana, toate unitatile de invatamant din Bihor vor face recensamantul elevilor care vor merge la scoala, respectiv al celor pe care parintii prefera sa-i tina acasa si care vor urmari lectiile pe internet.Potrivit directoarei DSP Bihor, dr. Daniela Rahota, din totalul celor 672 de cladiri scolare, doar un numar de 34 de cladiri nu au autorizatie sanitara de functionare, numarul acestora fiind in scadere. Ea a precizat ca, potrivit noii legislatii, copiii vor fi obligati sa prezinte dovada de vaccinare sau revaccinare.