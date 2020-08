Primarul orasului Iasi ia in calcul ca anul scolar sa inceapa in codul galben de preventie anti-COVID-19

Primarul Mihai Chirica spune ca o crestere a numarului de infectari cu 14 zile inainte de inceperea scolii poate plasa Iasiul intr-un scenariu defavorabil, cel galben, care poate avea consecinte negative in privinta educarii elevilor."Suntem in scenariul verde, la limita scenariului galben pe care prognozam ca nu-l vom atinge, dar luam in calcul si aceasta varianta. Luam in calcul si scenariul galben in ceea ce priveste inceputul de an scolar, adica un invatamant alternativ. Adica sa alternam orele din clasa cu cele online. Am reusit sa alocam prin Consiliul Local Iasi o suma considerabila, de 12,6 milioane de lei, fara fonduri europene sau alte fonduri", a declarat primarul Chirica.Primarul a cerut iesenilor sa aiba un comportament responsabil, intrucat de aceasta depinde si modul in care vor incepe elevii scoala.Pentru ca trecerea de la sistemul de predare clasic, in clasa, catre cel online sa se faca fara sincope municipalitatea va achizitiona 1.250 de sisteme digitale pentru Centrele de Educatie Online, astfel incat sa fie dotata fiecare sala de curs din municipiul Iasi. Pentru acestea, municipalitatea va cheltui 7,5 milioane de lei.De asemenea, Primaria Iasi va cumpara 3.000 de tablete destinate elevilor pentru predare online, in valoare de 2,8 milioane de lei. Conform declaratiilor primarului Chirica, suma include si conectarea la Internet pe perioada a doi ani scolari.Alte 2,3 milioane de lei vor fi cheltuiti de municipalitate pentru achizitia a 1,5 milioane de masti chirurgicale pentru elevii din clasele 0 - XII."Licitatia pentru achizitia acestor bunuri a fost deja lansata si speram sa o finalizam in timp util. Bunurile achizitionate vor fi puse la dispozitia Inspectoratului Scolar Judetean Iasi si a unitatilor de invatamant din Iasi, pentru asigurarea actului educativ. De asemenea, va fi asigurata asistenta pentru punerea in functiune si utilizarea bunurilor achizitionate, la cerere, pentru fiecare unitate de invatamant sau cadru didactic ", a mai spus primarul Mihai Chirica.