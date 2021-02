Primul elev infectat cu COVID-19 a fost confirmat la o scoala din Bucuresti. Copiii vor invata online in urmatoarele doua saptamani

In clasa in care a fost identificat elevul infectat cu Covid-19 sunt 28 de copii. Doar 26 au mers luni la ore, pentru ca doua familii au optat pentru scoala online si in semestrul al doilea, informeaza Digi24.ro Elevii au fost la scoala doar luni si marti. De miercuri, ei au ramas acasa si vor face ore online in urmatoarele doua saptamani.La inceputul saptamanii, bunica unei eleve a fost testata pozitiv la COVID-19, apoi marti a fost confirmata si eleva de la clasa a II-a. Marti seara, parintii celorlalti copii au fost instiintati de conducerea institutiei de invatamant sa nu mai vina la cursuri de miercuri. Profesorii si elevii cu probleme medicale pot continua scoala online. In cazul profesorilor este nevoie ca certificarea problemelor de sanatate sa fie facuta de catre un medic de medicina muncii, a anuntat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu