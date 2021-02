Se schimba structura anului scolar: Primul semestru va avea 14 saptamani si se va incheia inainte de sarbatorile de iarna

Semestrul al doilea va avea 20 de saptamani

El a precizat ca ordinul privind structura anului scolar viitor urmeaza sa fie publicat vineri sau sambata in Monitorul Oficial."Este vorba de o abordare conforma cu asteptarile elevilor, care intelegem ca vor crea dificultati multor cadre didactice, dar se vor implica in asa fel incat sa avem o structura logica a anului scolar, bazata pe doua semestre , cu trei vacante: de iarna, primavara si vara.Pentru gradinite si invatamantul primar se va adauga. Dar, semestrul I se va incheia inainte de sarbatorile de iarna, va avea o durata de 14 saptamani, iar semestrul al II-lea va avea o durata de 20 de saptamani, din care o saptamana va fi 'Scoala altfel'", a explicat Cimpeanu, intr-o conferinta de presa.Ministrul a mentionat ca vor fi exceptii pentru anii terminali, pentru care anul scolar va avea 32 de saptamani, precum si pentru filiera tehnologica.Intrebat in legatura cu faptul ca a mai fost schimbata in acest fel structura anului scolar, in mandatul Ecaterinei Andronescu, iar profesorii au semnalat probleme, Cimpeanu a spus: "Materia va fi structurata in asa fel incat sa fie perfect adaptata duratei celor doua semestre. Singura problema este aceea a evaluarii si notarii, care va trebui sa fie facuta intr-o perioada mai scurta de 14 saptamani. (...) Mizez pe sprijinul tuturor cadrelor didactice si sunt convins ca fiecare cadru didactic va gasi solutii in beneficiul elevilor".Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu , si ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, au sustinut vineri, 5 februarie 2021, o conferinta de presa in care au prezentat conditiile pentru redeschiderea unitatilor de invatamant in data de 8 februarie 2021. Ministrul Sanatatii a declarat ca este necesar ca parintii sa isi exprime acordul informat cu privire la testarea copiilor in unitatile de invatamant si a mentionat ca va exista pe paginile de internet ale Ministerului Educatiei si Ministerului Sanatatii un formular tip pentru exprimarea acordului.