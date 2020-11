Profesoara de la Medicina care isi umilea studentii a fost suspendata si va fi cercetata disciplinar. "Nu are niciun fel de patologie. E regretabil"

Profesoara a fost suspendata si va fi supusa unei Comisii de analiza

"S-a suspendat activitatea didactica a doamnei doctor. S-a constituit o Comisie de analiza a activitatii didactice a acesteia formata din: reprezentantul decanatului, seful disciplinei si conferentiarii din disciplina respectiva. Vom vedea ce rezultate are aceasta analiza si mai departe, poate urma o Comisie de disciplina in functie de analiza respectiva. Este un fapt regretabil intr-o institutie de prestigiu, singular, zicem noi", a declarat rectorul UMF Viorel Jinga.Acesta incadreaza aceasta situatie la categoria "indisciplina" si da asigurari ca se vor lua masurile care se cuvin in acest caz. "Se vor lua masurile corespunzatoare si legale, urmand toti pasii care sunt de luat intr-o astfel de situatie de indisciplina", a adaugat rectorul UMF.Intrebat despre zvonurile de pe diferitele retele de socializare potrivit carora profesoara sufera de tulburari mentale, rectorul a declarat ca profesoara nu are niciun fel de patologie sau afectiune. "Am verificat in fisa medicala si in documentele de la serviciu de la noi. Nu are niciun fel de patologie, nu a fost internata, din cate stim noi, deci nu putem spune ca are o afectiune", a mai declarat rectorul UMF.Acesta a mai sustinut ca activitatea didactica a profesoarei se poate suplini foarte usor deoarece Catedra de Biologie si Histologie are foarte multe cadre didactice.Intr-o inregistrare postata pe Youtube, medicul Mihaela Madalina Adam, le cere studentilor sai intr-un curs online sa i se adreseze cu "doamna doctor Madalina Adam". Ulterior, cand o studenta o numeste "doamna doctor Madalina Adam", ea ii cere sa fie numita "doamna doctor Adam". "Sunt de doua ori doctor si nu stau sa imi insir toate prenumele cu voi", a spus medicul in acelasi video publicat online.Citeste si: VIDEO Inregistrarea virala printre studentii la Medicina: "Va pretind sa ma numiti doamna doctor Madalina Adam"