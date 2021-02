Profesoara de suedeza la Universitatea Bucuresti, acuzata ca insulta studentii. 20 de reclamatii si memoriu transmis conducerii

Scandalurile prin care a mai trecut Universitatea din Bucuresti

Un material anonim despre acest caz, publicat pe Facebook saptamana trecuta, s-a viralizat zilele acestea. Potrivit EduPedu.ro , un memoriu insotit de acest mesaj a fost transmis conducerii Facultatii.Se pare ca, in ultimele zile, aproximativ 20 de mesaje similare din partea unor fosti sau actuali studenti ar fi fost transmise institutiei de invatamant Reprezentantii institutiei au precizat pentru sursa citata ca sunt discutii cu partile, urmand ca acest caz sa ajunga la comisia de integritate academica la nivelul facultatii si, in functie de evolutie, la Comisia de etica a Universitatii. Universtitatea din Bucuresti a mai fost tinta unor scandaluri in anii trecuti . Nu mai putin de sapte ori au efectuat controale reprezentantii Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, in perioada ianuarie 2019 - iunie 2020, la cantina institutiei de invatamant.In urma actiunilor ANSVSA s-au dat sanctiuni contraventionale si a fost suspendata activitatea unitatii de alimentatie in doua randuri.S-a descoperit ca in unitatile de alimentatie publica tip restaurant, snack bar, cantina si bistro nu s-au respectat normele de igiena, motiv pentru care cantina Universitatii a fost inchisa in perioada 29.01.2019 -29.03.2019.Si in decembrie 2018, ANSVSA a pus lacatul pe cantina si a amendat administratorul acesteia cu 30.000 lei, in urma unor nereguli.De asemena, in 2021, Universitatea Bucuresti a primit o amenda de 15.000 de lei pentru conditiile neadecvate din caminele Grozavesti.