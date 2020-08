Alexandru Rafila propune autoritatilor sa faca o simulare inainte de inceperea scolii. "Nu stiu cum va functiona sistemul cu separatoare de pexiglas"

Separatoarele de plexiglas ar putea incurca

Reprezentantul Romaniei la OMS propune ca simularea experimentala sa se faca timp de o zi, doua, cu elevi , eventual pe baza de voluntariat. Trebuie vazut cum vor suporta elevii mastile timp de mai multe ore, de exemplu."Cred ca cea mai buna idee, pentru o decizie care sa fie intr-adevar utila in prevenirea infectiei si pentru a evita alte complicatii, ar fi o simulare: cum functioneaza o astfel de clasa , sa vedem cum se comporta copiii.Putem incerca o zi, doua, se pot gasi copii care sa fie adusi de parinti, eventual pe baza de voluntariat, si sa vedem cum functioneaza o astfel de clasa, cum suporta copiii masca timp de 4-5 ore, care sunt elementele care ar putea sa apara, pentru ca sunt lucruri la care pur si simplu nu ne gandim in acest moment, dar daca facem o simulare, putem sa vedem care sunt punctele slabe, putem sa intervenim, sa renuntam, poate, la anumite lucruri pe care le hotaram acum, pentru ca e de preferat sa facem lucrurile bine inainte de inceperea anului scolar", a declarat profesorul Alexandru Rafila, la Digi24 Profesorul a atras atentia ca mastile trebuie sa fie adaptate ca dimensiune pentru craniul copiilor pentru a furniza o protectie adecvata. "Daca ne hotaram intr-adevar ca se vor utiliza mastile in timpul orelor, atunci sa le folosim incat sa aiba si efectul scontat, adica de impiedicare a transmiterii acestei boli", a spus prof. Rafila.El este de parere ca daca autoritatile mai intai adopta un act normativ, apoi constata ulterior ca unele prevederi sunt inaplicabile, va fi o problema si va fi foarte putin timp la dispozitie pentru a fi remediate.Cat despre separatoarele de plastic puse bancilor, Alexandru Rafila este reticent. "In primul rand, daca vrem sa diminuam riscul de transmitere, grupurile de copii care se afla in acelasi timp intr-o incinta ar trebui sa fie mai mici.Inteleg ca acest lucru este mai greu de obtinut, sunt clase, stiti bine, de 35 - 40 de copii, care ar trebui sa functioneze in acelasi spatiu in care au functionat si pana acum si in acelasi interval de timp si atunci probabil ca a existat o gandire cum sa facem sa diminuam riscul de transmitere a infectiei. Eu nu stiu cum va functiona un astfel de sistem cu separatoare de plexiglas, mai ales ca discutam de copii mici, care se pot impiedica de aceste separatoare atunci cand se misca prin clasa", a spus Alexandru Rafila.El a aratat ca in niciun caz nu trebuie ingreunata miscarea copiilor in clasa si ca elevii trebuie sa iasa in pauze.