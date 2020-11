Propunere legislativa care interzice colectarea fondului clasei si scolii, initiata de Consiliul Elevilor

"La initiativa Consiliului National al Elevilor, a fost depusa o initiativa legislativa care interzice in mod explicit colectarea fondului clasei si fondului scolii in unitatile de invatamant . Cei care fac acest lucru vor putea fi sanctionati cu pana la 2.000 de lei. Consiliul National al Elevilor a inceput lupta impotriva coruptiei scolare, iar acesta e doar primul demers pe care il vom realiza in acest scop", a declarat presedintele CNE, Rares Voicu, citat intr-un comunicat de presa transmis vineri.Potrivit proiectului, "in unitatile de invatamant de stat si in toate spatiile destinate educatiei si formarii profesionale este interzisa pretinderea, oferirea sau strangerea de sume de bani destinare fondului scolii sau fondului clasei de catre elevi , conducerea scolii, personalul didactic auxiliar sau personalul nedidactic".Consiliul National al Elevilor solicita Parlamentului adoptarea initiativei legislative in cel mai scurt timp, sustinand ca fenomenul de colectare a fondului clasei si scolii reprezinta "o modalitate prin care este sprijinita coruptia in unitatile de invatamant"."Educatia ar trebui sa fie gratuita, conform art. 32, alin. (4) din Constitutia Romaniei, insa, din pacate, in cele mai multe dintre unitatile de invatamant, formele de sprijin financiar din partea actorilor implicati in procesul educational reprezinta o normalitate. Astfel, fie ca este vorba despre cumpararea materialelor necesare desfasurarii orelor de curs, fie ca vorbim despre renovarea salii de clasa sau de sprijinul pentru plata serviciilor de paza, parintii sunt cei care investesc sume considerabile de bani", sustin elevii.Citeste si: Nicusor Dan a suspendat un functionar care a dat aviz de defrisare pentru gradina unei case din centrul Capitalei. Cazul Kiseleff 45