VIDEO Protest cu "porci zburatori" in fata Ministerului Educatiei: "Scoala incepe, elevii tot nu au tablete"

Protestul se desfasoara pana la ora 16.00

Membrii comunitatii Declic, alaturi de tinerii din Consiliul National al Elevilor, sunt in fata ministerului, tinand in mana baloane roz, in forma de porci, dar si pancarde cu mesaje de tipul "Dreptul la educatie nu e o pomana!"."In loc de 250.000 tablete, cate au promis, elevii vor primi 83.000. Insa nici acestea nu vor ajunge la timp. Desi porcii zboara la minister si scoala a inceput, tinerii tot nu au tablete si laptopuri.In perioada restrictiilor, aproape 1 milion de copii au fost exclusi pentru ca n-au avut un laptop sau o tableta proprie", a scris Declic pe Facebook Rares Voicu, presedintele Consiliului National al Elevilor, a spus ca actiunea este, din punct de vedere legal, un flash mob, in semn de protest fata de lipsa de masuri concrete pentru elevi , el sustinand ca toate masurile au avut un puternic iz electoral, iar sute de mii de elevi sunt "privati" de educatie, arata News.ro. "Am avut o noua intalnire cu Ministerul Educatiei si Cercetarii in care ni s-a transmis din nou ca Ministerul face tot ceea ce tine de ei pentru a livra aceste tablete. Nu stim exact daca au ajuns tabletele sau cate au ajuns. Initial stim cu totii ca era vorba de cele 250.000, ulterior am aflat ca sunt 82.000, si acum nu stim daca vor mai fi in urmatoarele doua-trei saptamani", a declarat Rares Voicu.Reprezentantul elevilor a mai spus ca statistica de aproximativ 233.000 de elevi care ar avea nevoie de tablete a fost obtinuta in urma aplicarii in teritoriu de chestionare online."Practic, ei au fost intrebati prin chestionare online daca au acces la internet. Deci vorbim despre absurditati de genul acesta", a punctat el.Actiunea este programata sa se desfasoare pana la ora 16.00.