Sindicalistii din invatamant se pregatesc de proteste impotriva Guvernului

Sindicalistii atrag atentia ca, in conditiile in care se anunta cresteri substantiale de preturi dupa data de 1 ianuarie 2021, masurile de austeritate impuse de Guvernul Citu condamna personalul din invatamant la un regres al nivelului de trai, care oricum este cu mult sub standardele europene pentru aceeasi categorie profesionala."Dupa lovitura primita prin OUG 135/2020, in urma careia personalului didactic i-au fost anulate majorarile salariale prevazute a se acorda, conform legii, incepand cu data de 1 septembrie 2020, Guvernul Citu le anuleaza si pe cele care ar fi trebuit sa se aplice de la data de 1 ianuarie si de la data de 1 septembrie 2021. De asemenea, dupa 3 ani si jumatate de la intrarea in vigoare a Legii nr. 153/2017, drepturile salariale ale cadrelor didactice care au dirigentie, gradatie de merit, care lucreaza in invatamantul special sau care predau in regim simultan, sunt incorect calculate, prin raportare la salariile de baza din anul 2016", spun sindicalistii.Potrivit lor, toate acestea se intampla in conditiile in care pozitionarea functiilor didactice in grila de salarizare este in patrimea inferioara a acesteia."Aceasta este "rasplata" pentru efortul urias depus de personalul didactic in acest an, in care s-a introdus invatarea online? Prin efortul personal, financiar si material, cadrele didactice au suplinit lipsa dotarilor din invatamant cu dispozitivele tehnice necesare, asa cum prevedea legea, fiind nevoiti sa lucreze de pe laptopurile si telefoanele personale si sa gaseasca singuri solutii de avarie, astfel incat procesul de predare- invatare-evaluare sa continue", mai spun cei din FSLI.Puterea de cumparare a salariatilor din invatamant, in conditiile de fata, ii plaseaza pe cei mai multi la limita subzistentei, sustin sindicalistii, prin raportarea la necesarul cosului minim de consum pentru un trai decent."Conform Legii 174/2020, un trai decent inseamna ca o familie formata din doi adulti si doi copii trebuie sa aiba un venit net lunar de aproximativ 7.000 de lei. Avand in vedere ca un astfel de venit este obtinut de o familie de cadre didactice care au o vechime de 35 de ani la catedra, este evident ca cei mai multi angajati din sistemul de educatie nu ajung la acest venit si se incadreaza in categoria celor cu un nivel de trai cu mult sub cel decent", afirma acestia.Intrucat acestea sunt o parte dintre nemultumirile oamenilor din sistemul de invatamant preuniversitar si conform semnalelor primite, se doreste declansarea actiunilor de protest in perioada urmatoare, spune FSLI."Nu se poate sa acceptam ca educatia sa fie din nou sacrificata, ori de cate ori bugetul tarii devine insuficient pentru asigurarea cheltuielilor cu salarizarea angajatilor din aparatul de stat. Nu este primul guvern care, atunci cand vorbeste despre austeritate sau masuri drastice de relansare a economiei, taie adanc in veniturile angajatilor din sistemul de educatie. Pentru noi amanarea celor doua cresteri salariale care ar fi trebuit sa se aplice de la data de 1 septembrie 2020 si de la data de 1 septembrie 2021, raportata la scumpirea alimentelor si a utilitatilor, inseamna nu doar o amanare a maririlor salariale, ci o taiere", mai spun sindicalistii.