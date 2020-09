Reactia Inspectoratului Scolar Ilfov, dupa ce Gabriela Firea si Florentin Pandele si-au insotit copiii in clasa, in prima zi de scoala, ignorand legea. Politia a demarat cercetari

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar Judetean Ilfov, Dumitru Rada, a declarat, pentru Ziare.com, ca nu stia nimic despre acest incident, ca nu stie unde sunt scolarizati copiii si ca "este regretabil daca asa s-a intamplat".Cei doi s-au fotografiat si au postat imaginile pe Facebook , in care se poate observa ca nici macar nu poarta masti, alta regula impusa.In urma publicarii pozelor, alti parinti s-au revoltat ca ei nu au avut acest privilegiu, astfel ca Firea a declarat ca parintii au acces in scoala, in grupuri de cate cinci, pentru a prelua manuale , si a confirmat faptul ca si-au dat mastile jos 30 de secunde pentru o fotografie. In urma valului de reactii negative primite pe pagina sa de Facebook, Gabriela Firea a sters pozele din incinta scolii.Sotii Firea si Pandele vor fi cercetati de politistii ilfoveni, asa cum IPJ Ilfov a precizat, pentru Ziare.com : "In urma aparitiei in spatiul public a acestor imagini, va informam ca Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a demarat verificari in acest sens".Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar Judetean Ilfov, Dumitru Rada, a declarat, pentru Ziare.com, ca accesul parintilor in scoli este interzis si ca "nu vede cum parintii ar putea sa forteze regulile si sa incalce regulamentul unitatii de invatamant ".In plus, Dumitru Rada a mai declarat ca directorul fiecarei institutii de invatamant este responsabil de respectarea normelor impuse si ca tot el stabileste posibilele sanctiuni care s-ar aplica in cazul in care un parinte nu respecta regulile.Intrebata daca au existat incidente in prima zi de scoala, aceasta a raspuns negativ."La noi, in Ilfov, nu cunosc, cunosc doar faptul ca au existat ceva comentarii, dar nu ca s-a fortat si s-a patruns in curtea institutiei. Este posibil, prin exceptie, sa fi existat locuri in care copilasul a intrat pentru prima data in institutie si sa fi avut un regim special pe o perioada limitata de timp, dat fiind ca nu se cunosteau cadrele didactice si trebuia sa fie o intalnire foarte scurta. Dar nu, nu am avut incidente de niciun fel", a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar Judetean Ilfov.Purtatorul de cuvant sustine ca nu stia ca Gabriela Firea si Florian Pandele si-au condus copiii in clasa in prima zi de scoala, ca nu stie unde sunt scolarizati si ca "este regretabil daca asa s-a intamplat"."Nu cunosc lucrul acesta. Nici nu stiu unde sunt scolarizati. Nu cunoastem, probabil sunt scolarizati intr-o unitate de invatamant particulara si evidentele noastre nu insemna nominal copiii, ci inseamna statistici, deci nu as putea sa va spun si nu cunosc personal unde sunt scolarizati copiii dumnealor, dar este regretabil daca asa s-a intamplat.Este regretabil, legea este pentru toata lumea, nu mi se pare normal sa se faca exceptii, indiferent cine este persoana, cine este familia", a declarat Dumitru Rada.Cu toate ca ministrul Educatiei, Monica Anisie , a declarat ca parintii isi pot insoti copiii in institutiile de invatamant doar daca acestia au probleme de sanatate, Gabriela Firea a spus ca "parintii au acces in scoala, in grupuri de cate cinci, pentru a prelua manuale", iar purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar Judetean Ilfov a spus ca o exceptie ar fi copiii care incep anul scolar intr-o scoala noua si nu isi cunosc profesorii.