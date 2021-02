Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2, a solicitat ca orele sa fie decalate, astfel incat copiii sa nu aiba pauza in acelasi timp

"La Sectorul 2, toate unitatile de invatamant sunt pregatite conform cerintelor. Reintoarcerea copiilor in banci nu putea fi amanata. Nimeni nu ne poate spune azi cand va disparea cu totul pandemia. E clar ca nu putem astepta la nesfarsit pentru a ne relua viata.(...) Desi nu se afla printre recomandarile oficiale, am rugat scolile din Sectorul 2 sa implementeze doua masuri suplimentare: 1. decalarea orelor astfel incat nu toti copiii sa aiba pauza in acelasi timp, 2. aerisirea la fiecare douazeci de minute", a scris Radu Mihaiu pe Facebook El a afirmat ca de luni unitatile de invatamant functioneaza in scenariul galben."Copiii de gradinita , ciclul primar, clasa a 8-a si a 12-a revin la scoala. Avem aproape un an de cand traim cu acest virus. Cunoastem riscurile si efectele masurilor. Suntem oricand pregatiti sa ne adaptam daca circumstantele o vor cere", a adaugat Radu Mihaiu.