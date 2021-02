Expert in politici de sanatate publica: "Nu este in regula ca elevii sa stea cate 2 in banca"

Razvan Chereches explica ca transmiterea COVID-19 se face predominant prin aerosoli si ca, in indicatiile autoritatilor din ultimele zile, accentul este pus pe dezinfectarea suprafetelor in scoli El posteaza si un studiu, publicat in The Lancet , care arata ca virusul rezista o perioada scurta pe suprafete, iar asta numai cand a fost aplicat artificial, in cantitati anormal de mari, comparativ cu un scenariu desprins din viata de zi cu zi."Argumentul "atat putem face" nu este suficient, mai ales in conditiile in care activitatea ministerului educatiei in ultimele saptamani nu a fost deloc focalizata pe asigurarea conditiilor pentru scoala in siguranta", mai scris Razvan Chereches pe Facebook Sorin Cimpeanu, ministrul Educatiei, a anuntat ca scoala trebuie sa fie "adaptata realitatii romanesti" si ca, acolo unde sunt banci cu doua locuri, vor sta cate doi elevi in banca, punandu-se accent pe purtarea mastii.