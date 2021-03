Sorin Cimpeanu, despre portul mastii la orele de sport: "Ma tem ca fasia ingusta intre dreptul la educatie si dreptul la sanatate sa nu devina falie"

"Acea fasie ingusta intre dreptul la educatie si dreptul la sanatate sa nu se transforme intr-o falie"

"Nu e niciun scandal intre Cimpeanu si Voiculescu, absolut niciun scandal. E o discutie bazata pe argumente", a afirmat, miercuri seara, la B 1 TV, Sorin Cimpeanu, referindu-se la solicitarile Ministerului Educatiei referitoare la portul mastii si prezenta fizica a anumitor categorii de elevi la scoala si raspunsul Ministerului Saatatii."Vom promova in doua zile Ordinul de ministru pentru organizarea simularilor. Ele vor incepe pe 29 martie. Deci e foarte important din punct de vedere al sistemului de educatie sa putem organiza aceste sinmulari pentru a putea repara in timpul scurt ramas ce putem repara, stiut fiind faptul ca pierderile au fost foarte mari pe parcursul a aproape un an de predare online. (...) Examenele nationale sunt definitorii pentru viitorul oricarui tanar si se vor derula cu prezenta fizica la datele stabilite. E foarte dificil de decis varianta optima, drept pentru care sunt discutii bazate pe argumente. Sunt convins ca vom ajunge intr-un timp optim la un numitor comun. Sunt puncte de apropiere", a adaugat Sorin Cimpeanu.Ministrul Educatiei a precizat ca se teme ca "acea fasie ingusta intre dreptul la educatie si dreptul la sanatate sa nu se transforme intr-o falie"."Depinde de noi sa nu se transforme intr-o falie. Dar, atat timp cat discutiile se fac cu argumente si deciziile se iau in timp util, (...) suntem in grafic", a declarat Sorin Cimpeanu.Secretarul de stat in cadrul Ministerului Educatiei Sorin Ion a declarat, marti seara, ca institutia pe care o reprezinta a adresat mai multe solicitari Ministerului Sanatatii. Una dintre acestea vizeaza orele remediale, care ar trebui facute "fata in fata", indiferent de scenariul in care este localitatea. De asemenea, s-a cerut ca simularea examenelor nationale, dar si examenele propriu-zise sa de desfasoare cu prezenta fizica.O alta solicitare a vizat portul mastii in timpul orelor de sport. Ministerul Sanataii a transmis ca orele de sport in aer liber se pot face fara masca , dar cu pastrarea distantei, insa in interior masca ar trebui purtata.