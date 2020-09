FOTO Reactiile parintilor, dupa ce Firea a sters fotografia cu ea si Pandele, facuta in scoala: "Ea poate, noi ne lasam copiii la usa urland"

Imaginea a fost stearsa, ca si comentariile, insa acest lucru i-a suparat si mai tare pe cei care urmaresc postarile Primarului General al Capitalei. Aproape 400 de internauti au reusit sa distribuie fotografia pe paginile lor de socializare si au comentat despre situatie, fara ca aceste postari sa poata fi sterse."Firea sterge comentariile care nu-i convin! A pus o poza cu ea si copii ei, in clasa, fara masti, poza care a disparut, dupa ce oamenii au inceput sa-i comenteze la postare!", a scris o internauta pe pagina sa de Facebook , dupa ce a distribuit poza in care Gabriela Firea si sotul ei Florin Pandele s-au fotografiat in clasa langa copiii lor."As spune ca sunt poze cu o familie serioasa, daca nu as sti ca postarea este editata, pentru a sterge fotografia sotilor, alaturi de copii, in clasa, fara masti. Regulile sunt stabilite doar pentru patura societatii, iar in scolile cu parinti "speciali", precum Gabriela Firea, intrarea in clasa a fost permisa", a comentat un alt internaut."Ea poate!! Restul parintilor trebuie sa stea pe la usa gradinietei/ scolii", a scris o mamica."Am vazut postarea asta si de dimineata si acum dar, ciudat, poza din sala de clasa a disparut!? De ce!? Adevarul e ca noi ne lasam copii ca pe niste saci de cartofi la intrarea in crese, scoli , etc, urland efectiv ... iar la voi nu mai e pandemie! Ce-i drept sunt si niste bebelusi care trebuie dusi de mana! Mi-e scarba de voi!", a comentat o mamica revoltata.Mai sunt insa sute de mesaje pline de indignare."Cum poti tu ca om care zici ca protejezi si faci ceva pentru cetateni? Cand chiar voi nu respectati legea dar pe noi ne obligati sa o facem. De ce copilul meu merge chinuit cu masca la gura, eu ca parinte nu am voie in incinta scoli dar tu da? Mai si stergi pozele sa nu le mai vedem! legea ar trebui aplicata tuturor nu numai noua!!!", scrie o mamica, pe pagina sa de Facebook."Doamna Firea e scutita de lege, domnia sa de ce nu respecta legea? Din cate stiu, parintii nu au voie nici macar in curtea scolii, dumneaei are acces in clasa? Fara masca, fara distantare? Legea se aplica doar pentru noi,fraierii? Trezirea, dragi parinti pana nu e prea tarziu!", scrie o alta internauta pe pagina sa de Facebook.Primarul Capitalei, Gabriela Firea, si sotul sau, primarul orasului Voluntari, Florentin Pandele, sunt cercetati de politistii ilfoveni dupa ce, in ciuda normelor emise in contextul pandemiei de coronavirus, au ales sa isi conduca personal copiii in sala de curs in prima zi a acestui an scolar.Citeste si: