Federatia Spiru Haret: "Criza ne-a adus pe toti cei de la catedra in linia intai a procesului de reformatare a invatamantului"

"Anul acesta, mai mult decat in alti ani, Ziua Mondiala a Educatiei este purtatoarea unui mesaj de responsabilizare. Transformarile pe care le initiem astazi in sistemul de educatie vor genera efecte pentru mult timp si pentru multe generatii de acum incolo. Avem sansa - dar si imensa raspundere - de a remodela viitorul scolii romanesti si al profesiei de cadru didactic. Tema aleasa de UNESCO pentru a celebra aceasta zi - "Dascalii: lideri in perioade de criza, care reinventeaza viitorul" - subliniaza foarte bine esenta perioadei pe care o traverseaza sistemul educational. Criza ne-a adus pe toti cei de la catedra in linia intai a procesului de "reformatare" a invatamantului romanesc", precizeaza sursa citata.Potrivit Federatiei, criza generata de virusul SARS-CoV-2 a bulversat sistemul educational din Romania si l-a obligat sa gaseasca "peste noapte" solutii de continuare a procesului de invatare in conditii foarte restrictive: izolare la domiciliu, lipsa de echipamente electronice adecvate, abilitati limitate de utilizare a acestora in scopuri didactice etc. Peste toate acestea s-au suprapus incertitudinea, riscul de infectare sau grija pentru familii."Pandemia de Covid-19 a multiplicat problemele cu care se confrunta sistemul de invatamant romanesc. Virusul a pus la incercare intr-un mod radical abilitatile cadrelor didactice de a utiliza tehnologiile informatice, si nu numai ale lor. Multi parinti s-au vazut brusc in situatia de a-si izola copiii la domiciliu si de a-i asista la desfasurarea orelor in regim online, practic de a imparti cu cadrele didactice responsabilitatea continuarii procesului educational in conditii de criza. Trecerea "peste noapte" la invatamantul online nu a mai lasat timp pentru pregatirea personalului didactic, pentru adaptarea instrumentelor didactice si pentru dotarea scolilor si a elevilor cu tehnologiile necesare. Fiecare educatoare, invatator, profesor si parinte a fost obligat sa improvizeze cat mai eficient pentru ca procesul de invatamant sa nu se opreasca si totul a devenit dependent de mediul online", subliniaza FSE Spiru Haret.Mai mult, potrivit sindicalistilor din Educatie, chiar si in momentul in care ca va fi disponibil un vaccin care sa contracareze virusul, procesul de invatamant va reveni la o stare de normalitate care, insa, nu va mai fi niciodata cea cu care eram obisnuiti.Scoala va imbina invatarea clasica si cea online, cu toate consecintele didactice, informationale, tehnologice si manageriale pe care le impune acest proces."Pe termen scurt si mediu suntem responsabili de continuarea acestuia astfel incat sa nu lasam in urma pe nimeni. Toti elevii au dreptul la educatie, indiferent de mediul in care traiesc sau de posibilitatile materiale ale familiei. Accesul la tehnologie nu trebuie sa devina un criteriu de "selectie naturala" in randul copiilor. Pe termen mediu si lung, suntem responsabili pentru directia in care va evolua scoala romaneasca. Putem sa vedem aceasta criza nu ca pe o ruptura a normalitatii, ci ca pe o oportunitate de a trece cu adevarat la o scoala mult mai conectata la realitatea sociala, la nevoile elevilor, la ceea ce le cere societatea dupa terminarea studiilor", se mai arata in documentul citat.Sindicalistii adauga, insa, ca responsabilitatea nu este numai a cadrelor didactice ci se imparte cu toti cei care, direct sau indirect, sunt partenerii in procesul de educatie - parinti, institutii administrative, asociatii etc."In acelasi timp, trebuie sa acceptam ca "reinventarea viitorului" sistemului de invatamant presupune si un proces de reinventare a noastra, a cadrelor didactice. Poate ca aici este cea mai mare provocare: sa avem intelepciunea de a accepta ca nu ne vom mai intoarce la scoala de tip "tabla-creta" si sa iesim din obisnuinta normalitatii anterioare. Criza pe care o traversam a demonstrat ca avem puterea de a ne adapta la schimbare, tocmai pentru ca ne respectam profesia si ne iubim elevii. Va respectam toate eforturile din aceasta perioada si dedicarea de care dati dovada pentru a asigura continuitatea pregatirii scolare. Putere de munca si multa sanatate! La multi ani, dragi colegi!", se incheie comunicatul semnat de Marius Ovidiu Nistor, presedinte FSE Spiru Haret.Ziua Mondiala a Educatiei este sarbatorita in data de 5 octombrie.