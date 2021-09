Regulile finale pentru începutul anului școlar. Oficialii s-au răzgândit în privința măștilor medicale

Prezența fizică la școală

Ordinul comun al celor două ministere prevede toate aspectele care îi vizează atât pe copii, cât și pe profesori , și poate fi consultat integral aici Toți copiii vor merge fizic la școală începând de luni, 13 septembrie. Orele de curs se vor desfășura exclusiv cu prezență fizică atâta timp cât localitatea în care se află unitățile de învățământ va avea o incidență mai mică de 6 la mia de locuitori.Dacă incidența trece de 6 la mia de locuitori, lucrurile se schimbă. Mai rămân deschise doar creșele și grădinițele, iar restul elevilor vor face ore online. Nici activitățile remediale nu mai sunt permise după atingerea acestui prag.Există o singură excepție, și anume învățământul special, unde se vor face ore față în față, inclusiv terapii, chiar dacă incidența trece de 6 la mia de locuitori.Spre deosebire de anul precedent, anul acesta se va putea desfășura festivitatea de început de an școlar. Totuși, aceasta trebuie să fie derulată doar în exterior, toți participanții trebuie să poarte mască și să respecte distanțarea, iar durata nu trebuie să depășească o oră și jumătate.În cazul în care se confirmă un caz de COVID-19 într-o clasă, fie că este vorba despre un copil simptomatic, depistat în incinta unității de învățământ, fie că părintele sau Direcția de Sănătate Publică au anunțat reprezentanții școlii, există mai multe variante.În cazul copiilor din învățământul preșcolar și până la clasa a VI-a inclusiv, elevii din clasa respectivă trec în online timp de 14 zile. Începând cu ziua a opta, se poate reveni doar dacă toți elevii fac teste rapide și toate rezultatele ies negative. Testarea din ziua a opta se organizează în școli, de către personalul medical al unității de învățământ, dacă acest lucru este posibil, iar în caz contrar se solicită o echipă a DSP. Dacă există părinți ce refuză testarea rapidă în ziua a opta, se continuă în sistem online până când trec cele 14 zile.Pentru clasele a VII-a, a VII-a, dar și pentru liceu, după apariția unui caz pozitiv, dacă copiii au fost vaccinați sau au trecut prin boală în ultimele 180 de zile, pot continua să participe fizic la ore. Ceilalți, care nici nu au fost vaccinați, nici nu au trecut prin boală în intervalul menționat, trec în online. În cazul în care apare un focar de COVID-19 într-o școală, adică există mai multe cazuri depistate, Inspectoratul Școlar și Direcția de Sănătate Publică decid dacă toți copiii din unitatea de învățământ trec în regim online.Dacă un profesor este testat pozitiv, acesta intră în carantină, iar școala ”trebuie să găsească soluții pentru înlocuirea acelui cadru didactic ”, a spus ministrul Educației.Măsurile de prevenție se mențin:După ce, în urmă cu o săptămână, Ioana Mihăilă și Sorin Cîmpeanu au anunțat că elevii vor fi nevoiți să poarte doar măști medicale și că nu vor mai fi acceptate cele textile, în conferința de presă de miercuri, 1 septembrie, au revenit asupra acestui aspect.Astfel, au anunțat că doar recomandă purtarea măștilor medicale, dar că sunt acceptate și cele textile, cu condiția să acopere corespunzător fața, inclusiv nasul și bărbia.Tot referitor la portul măștii, orele de educație fizică se pot derula și în spațiile închise fără mască, dar numai dacă incidența este sub 2 la mia de locuitori.Referitor la viziere, acestea pot fi purtate doar de profesorii care predau în învățământul special, astfel încât copiii să le poată vedea mimica și gura.Elevii nu vor avea, în continuare, acces în laboratoare. Se va menține și decalarea pauzelor și a orelor la care copiii încep cursurile.Copiii care au peste 12 ani se pot vaccina contra COVID-19, cu acordul părinților. Imunizarea va fi posibilă în școlile în care există cabinete medicale ce pot asigura condițiile necesare, dar și personal medical. Vor fi destinate atât elevilor, cât și familiilor acestora și profesorilor. În cazul în care școala nu îndeplinește condițiile necesare, vaccinarea se va face prin Direcția de Sănătate Publică, cu ajutorul unei echipe mobile.Totuși, dacă în proximitatea școlii se află un centru de vaccinare, atunci imunizarea se va face acolo.Elevii cu vârsta mai mică de 12 ani și copiii care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei diagnosticați cu boli respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune sau autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilități, tratament imunosupresiv sau alte afecțiuni cronice, cu avizul și recomandările specifice ale medicului curant și cu acordul scris al părinților, pot fi scutiți de prezența fizică la școală. La fel și pentru cei cu vârsta mai mare de 12 ani dacă sunt imunodeprimați.