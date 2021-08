Tot ce trebuie să știi despre începutul anului școlar. Modificările anunțate de guvern

Incidență de 6 la mia de locuitori

După doi ani atipici, în care învățământul s-a mutat în online din cauza pandemiei de coronavirus, lucrurile par să revină la normal, dar există un set de reguli stricte care trebuie să fie respectate.Principalele modificări se referă la pragul incidenței până la care copiii vor continua să meargă la școală, la tipul de mască pe care îl vor purta la ore, dar și la scenariile luate în calcul în cazul în care apar infectări în clasă. Klaus Iohannis a anunțat joi, 26 august, că elevii vor învăța în regim online dacă localitatea în care se află depășește incidența de 6 la mia de locuitori.Inițial, Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății, anunțase că se iau în calcul două scenarii pentru școlile din localitățile unde rata de infectare va trece de 6 la mia de locuitori.Astfel, fie toți copiii vor trece în sistem online, fie doar cei nevaccinați și care nu au trecut prin boală.”Când incidența trece peste 6 la mia de locuitori, lucrăm acum cu două posibile scenarii:1. Trecerea în învățământ online integral.2. Sistem hibrid cu învățământ online pentru copiii care sunt nevaccinați și netrecuți prin boală și posibilitatea de a învăța față în față pentru copiii care sunt vaccinați sau trecuți prin boală în ultimele 180 de zile”, a declarat Ioana Mihăilă.Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, adăugase că urmează să fie luată o decizie și în cazul preșcolarilor, creșelor și grădinițelor. A adăugat că elevii au solicitat să intre cu toții în online și să nu existe aceste diferențieri care ar face grea recuperarea pierderilor. Masca va rămâne obligatorie în spațiile închise , dar nu și în cele deschise. Noutatea este că elevii nu vor mai putea purta măști din materiale textile, ci doar medicinale.În cazul orelor de sport, în cazul în care se desfășoară în interior, elevii nu vor purta mască dacă incidența din localitate este sub 2 la mia de locuitori.Deciziile privind trecerea în sistem online a copiilor, dacă apar cazuri, se vor lua la nivel de clasă, nu de școală.Astfel, dacă un elev dintr-o clasă se îmbolnăvește, toți colegii lui vor fi testați. Dacă nu își dau toți acordul, trec automat în online, indiferent de rata de incidență. Dacă toți își dau acordul și toți sunt negativi, continuă prezența fizică. Dacă, în schimb, se depistează și un al doilea caz în aceeași clasă, toată clasa trece în online.Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare, a anunțat marți, 24 august, că se vor face cabinete de vaccinare în școli, unde se vor putea imuniza elevii, rudele acestora, dar și profesorii.Totuși, dacă în proximitatea unei unități de învățământ există deja un centru de vaccinare, atunci nu se va face și în școală.De asemenea, în școlile unde infrastructura nu permite organizarea unui astfel de centru și unde nici nu există resursă umană pentru asigurarea actului medical, fie că este vorba de mediul rural sau urban, vaccinarea va fi asigurată de echipele mobile care se vor deplasa periodic.Părinții care au copii cu vârsta de peste 12 ani vor primi, la începutul anului școlar, formulare de vaccinare, prin care își vor exprima opțiunea, dacă doresc sau nu să își vaccineze copilul.Sorin Cîmpeanu a declarat în 20 august că, în localitățile unde incidența trece de 6 la mia de locuitori, profesorii nevaccinați vor trebui să se testeze regulat, la un interval de 72 de ore. Dacă refuză testarea, asigurată de Direcțiile de Sănătate Publică (DSP), nu vor mai putea preda fizic la școală și vor trebui ”să se odihnească puțin”. Este vorba de acces nediscriminatoriu în şcoli până la pragul de şase la mie, iar peste pragul de şase la mie pentru acei colegi profesori care au avut posibilitatea să se vaccineze şi nu s-au vaccinat, precum şi pentru acei colegi profesori care nu au trecut prin boală şi nici nu s-au vaccinat va exista posibilitatea testării la fiecare 72 de ore, trei zile.Dacă nici nu s-au vaccinat, dacă nici nu doresc să fie testaţi - testarea fiind asigurată de către DSP, având posibilitatea, sigur, şi testare în regim privat, doar că nu avem în vedere decontarea acestor cheltuieli, atâta vreme cât există posibilitatea de testare prin Direcţiile de Sănătate Publică - sigur că în această situaţie va trebui să nu mai oferim avantajul posibilităţii de predare fizică a acelor colegi care, repet, au posibilitatea să se vaccineze şi nu s-au vaccinat, nici nu au trecut prin boală şi nici nu prezintă teste regulat, la fiecare 72 de ore”, a explicat Sorin Cîmpeanu.Întrebat dacă declarația lui s-ar traduce prin concedierea profesorilor care refuză să se testeze, acesta a negat.”Nu concediați. Până la coborârea ratei de infectare sub șase la mie să se odihnească puţin”, a mai spus Sorin Cîmpeanu.Pe de altă parte, Ioana Mihăila a pus sub semnul întrebării testarea gratuită a profesorilor, susținând că, împreună cu Ministerul Educației, se va decide cum va fi suportat costul acestor teste.