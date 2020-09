Regulile de predare online, publicate. Profesorii pun note fara sa ceara acordul parintilor, elevii primesc absente si este interzisa inregistrarea cursurilor

Atributiile parintilor

Tipuri de comunicare prin intermediul internetului se pot desfasura in scoala online:

Atributiile profesorilor:

Resurse permise

Atributiile elevilor

"Participantii la activitatile de invatare desfasurate prin intermediul tehnologiei si al internetului au urmatoarele obligatii:a) raspund pentru toate mesajele, videoclipurile, fisierele expediate sau pentru orice alte materiale prelucrate prin utilizarea aplicatiei/platformei educationale informatice;b) de a utiliza aplicatia/platforma educationala informatica doar in conformitate cu prevederile legale;c) de a nu inregistra, disemina, folosi informatii, care contin date cu caracter personal, in alt mod care excede scopului prelucrarii acestor date.Unul dintre principiile "care guverneaza procesul didactic prin activitati-suport pentru invatarea prin intermediul tehnologiei si al internetului" este cel care prevede "participarea si responsabilitatea parintilor". Spre deosebire de "instructiunea" care a reglementat in primavara predarea online, in aceasta metodologie nu exista obligativitatea pentru parinti de a asigura elevilor instrumentele pentru participarea la orele online, formularea folosita acum fiind "asigura participarea copiilor".In plus, se specifica ca temele trebuie sa fie creative, astfel incat elevii sa nu fie solicitati sau sa petreaca prea mult timp rezolvand cerintele."In elaborarea sarcinilor de lucru trebuie sa se urmareasca respectarea particularitatilor de varsta ale elevilor in ceea ce priveste resursa de timp, nivelul de intelegere al acestora si gradul de dificultate a itemilor.Sarcinile de lucru trebuie sa fie creative, sa nu conduca la pierderea interesului elevilor fata de invatare, la oboseala fizica si emotionala, la reducerea timpului destinat unor activitati recreative, familiale sau comunitare, inclusiv a timpului destinat somnului, alimentatiei etc", se arata in metodologie.La inceputul pandemiei, cand scoala s-a mutat in formatul online, profesorii nu puteau pune note decat cu acordul parintilor, dar acest lucru s-a schimbat."In cadrul activitatilor de predare-invatare-evaluare prin intermediul tehnologiei si al internetului, progresul educational al elevilor poate fi evaluat de cadrele didactice, prin acordarea de note/calificative, in conformitate cu legislatia in vigoare, utilizand instrumente specifice de evaluare", se arata in document.1. asigura participarea copiilor la activitatile didactice organizate de catre unitatea de invatamant prin intermediul tehnologiei si al internetului, urmarind crearea unui mediu fizic sigur, prietenos si protectiv pentru copil in timpul desfasurarii activitatii, promovarea unui comportament pozitiv, aprecierea progresului inregistrat de prescolar/elev, incurajarea, motivarea si responsabilizarea acestuia cu privire la propria formare;2. mentin comunicarea cu profesorul diriginte/invatatorul si celelalte cadre didactice;3. sprijina prescolarul/elevul, daca este cazul, in primirea si transmiterea sarcinilor de lucru, in termenele stabilite;4. transmit profesorului diriginte/profesorului pentru invatamant primar /invatatoarei/ profesorului pentru invatamantul prescolar/educatoarei feedbackul referitor la organizarea si desfasurarea activitatii de predare-invatare-evaluare prin intermediul tehnologiei si al internetului."Unitatea de invatamant, in calitate de operator de date cu caracter personal, are obligatia de a institui o serie de masuri tehnice si organizatorice privind protejarea si pastrarea datelor cu caracter personal care sa vizeze:a) securitatea in mediul onlineb) asigurarea confidentialitatii datelor;c) preintampinarea riscului pierderii de date;d) impiedicarea modificarii datelor cu caracter personal;e) interzicerea accesului neautorizat la datele cu caracter personal", potrivit textului metodologiei.Este invocat regulamentul GDPR si sunt stabilite tipurile de date personale protejate de catre unitatea de invatamant, iar inregistrarile sunt interzise:1. numele si prenumele prescolarilor/elevilor, numele si prenumele cadrelor didactice care utilizeaza aplicatia/platforma educationala informatica;2. imaginea, vocea participantilor, dupa caz;3. mesajele, videoclipurile, fisierele expediate sau orice alte materiale care contin date prelucrate prin utilizarea aplicatiei/platformei educationale informatice;4. rezultatele evaluarii;5. datele de conectare la aplicatia/platforma educationala utilizata pentru participare la cursurile online: nume de utilizator si parola de acces."Ca masura de protectie a datelor cu caracter personal, prelucrate cu ocazia utilizarii aplicatiilor/platformelor educationale informatice, se interzice inregistrarea activitatilor desfasurate online", prevede documentul.1. sincrona - desfasurata intr-un mediu virtual de invatare, cu participarea simultana a prescolarilor/elevilor, a cadrelor didactice, eventual si a parintilor/reprezentantilor legali2. asincrona - desfasurata intr-un mediu virtual de invatare, in cadrul careiaprescolarii/elevii si cadrele didactice nu sunt conectati simultan;3. mixta - desfasurata atat sincron, cat si asincron.1. proiecteaza si realizeaza activitatile didactice din perspectiva principiilor curriculare si a celor privind invatarea prin intermediul tehnologiei si al internetului;2. elaboreaza, adapteaza, selecteaza resurse educationale deschise, sesiuni de invatare pe platforme educationale, aplicatii, precum si alte categorii de resurse care pot fi utilizate;3. proiecteaza activitatile-suport pentru invatarea prin intermediul tehnologiei si al internetului;4. elaboreaza instrumente de evaluare aplicabile prin intermediul tehnologiei si al internetului, pentru inregistrarea progresului prescolarilor/elevilor;5. stabilesc impreuna cu celelalte cadre didactice un program optim pentru predare-invatare-evaluare astfel incat sa se respecte curba de efort a elevilor si sa se evite supraincarcarea acestora cu sarcini de lucru."In proiectarea si organizarea activitatii didactice prin intermediul tehnologiei si al internetului se vor avea in vedere:1. selectarea informatiilor/a experientelor anterioare ale elevilor si valorificarea acestora;2. realizarea/selectarea/adaptarea materialelor/resurselor specifice pentru facilitarea procesului educational;3. crearea unei comunitati de invatare;4. aplicarea sarcinilor de lucru, astfel incat sa se asigure pentru toti prescolarii/elevii dobandirea competentelor specifice particularitatilor de varsta;4. incurajarea contributiilor individuale, a reflectiei etc.Activitatile didactice prin intermediul tehnologiei si al internetului vor urmari dezvoltarea competentelor elevilor, fixarea si consolidarea cunostintelor, educatia remediala, pregatirea elevilor pentru sustinerea evaluarilor si examenelor nationale", se mai arata in metodologie.Documentul semnat de ministrul Educatiei prevede ca "in organizarea si desfasurarea activitatii didactice prin intermediul tehnologiei si al internetului, cadrul didactic verifica sistematic realizarea sarcinilor de lucru de catre prescolari/ elevi si ii incurajeaza prin oferirea feedbackului constructiv/pozitiv cu accent permanent pe proces, solutii si pe rezultat, nu pe consecinte.In procesul evaluarii sarcinilor de lucru se recomanda utilizarea unor tehnici de colaborare in perechi sau in grupuri mici, incurajarea elevilor sa aplice autoevaluarea si evaluarea reciproca.Se recomanda ca feedbackul privind activitatea desfasurata de elevi sa fie in raport cu progresul si potentialul fiecaruia"."In activitatea didactica prin intermediul tehnologiei si al internetului se pot folosi, adapta si redistribui liber, tinand cont de drepturile de autor, resurse educationale deschise (RED) - materiale pentru invatare, predare, cercetare sau alte scopuri educationale, cum ar fi: cursuri , proiecte de lectii, prezentari, carti, manuale , teme pentru acasa, chestionare, activitati in clasa sau in laborator, jocuri, simulari, teste, resurse audio sau video etc., puse la dispozitie in format digital sau fizic si la care exista acces liber.Materialele utilizate de catre cadrele didactice in procesul de predare-invatare-evaluare prin intermediul tehnologiei si al internetului si incarcate pe platforme dedicate constituie material didactic", se arata in documentul oficial.1. participa la activitatile stabilite de cadrele didactice si de catre conducerea unitatii de invatamant, conform programului comunicat, precum si informatiilor transmise de catre profesorii diriginti/profesorii pentru invatamant primar/invatatoare/ profesorii pentru invatamantul prescolar/educatoare;2. rezolva si transmit sarcinile de lucru in termenele si conditiile stabilite de catre cadrele didactice, in vederea valorificarii activitatii desfasurate prin intermediul tehnologiei si internetului;3. au o conduita adecvata statutului de elev, dezvoltand comportamente si atitudini prin care sa se asigure un climat propice mediului de invatare;4. nu comunica altor persoane datele de conectare la platforma destinata invatamantului prin intermediul tehnologiei si al internetului;5. nu inregistreaza activitatea desfasurata in mediul online, in conformitate cu legislatia privind protectia datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, precum si ale art. 4 alin. (4) din prezenta metodologie;6. au obligatia de a participa la activitatile desfasurate prin intermediul tehnologiei si al internetului; in caz contrar, elevul este considerat absent si se consemneaza absenta in catalog, cu exceptia situatiilor justificate;7. au un comportament care sa genereze respect reciproc, un mediu propice desfasurarii orelor de curs".