Ministerul de Interne propune desfiintarea scolilor doctorale de la Academia de Politie. Universitatea, implicata in nenumarate scadaluri de plagiat

Numeroase teze de doctor obtinute fraudulos

MAI a pus in dezbatere publica un Proiect de Hotarare pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 294/2007 privind organizarea si functionarea Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" din cadrul Ministerului Afacerilor InterneProiectul propune mai multe modificari, unele in ceea ce priveste formarea initiala, altele care vizeaza formarea continua. In ceea ce priveste formarea initiala, proiectul propune, potrivit Notei de fundamentare, urmatoarele modificari:1. Reorganizarea studiilor de licenta la nivelul Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza", exclusiv in cadrul a doua facultati in vederea formarii initiale a ofiterilor pentru structurile MAI si pentru ceilalti beneficiari din cadrul sistemului national de aparare, ordine publica si securitate nationala, respectiv Facultatea de Politie (domeniul de licenta "Drept", specializarea "Drept" si domeniul de licenta "Stiinte militare, informatii si ordine publica", specializarea "Ordine si siguranta publica") si Facultatea de Pompieri (domeniul de licenta "Ingineria instalatiilor", specializarea "Instalatii pentru constructii-pompieri").Facultatea de Politie se infiinteaza prin reorganizarea Facultatii de Politie, Facultatii de Jandarmi, Facultatii de Politie de Frontiera si a Facultatii de Stiinte Juridice si Administrative din cadrul Academiei, si preluarea de la acestea a atributiilor formative, a elementelor de structura si a personalului didactic Programele de studii universitare organizate de Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative, Facultatea de Politie, Facultatea de Politie de Frontiera si Facultatea de Jandarmi din cadrul Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza", aflate in desfasurare la data intrarii in vigoare a hotararii, se vor desfasura in continuare, pana la finalizare, conform planurilor de invatamant aprobate, in cadrul Facultatii de Politie, nou infiintate.2. Desfiintarea Facultatii de Arhivistica. Aceasta urmeaza sa isi desfasoare activitatea, in lichidare, pana la absolvirea programelor de studii universitare de licenta de catre toti studentii inmatriculati, personalul urmand a fi preluat in cadrul noilor structuri.Programele de studii universitare organizate de Facultatea de Arhivistica din cadrul Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza", aflate in desfasurare la data intrarii in vigoare a hotararii, se vor desfasura in continuare, pana la finalizare, conform planurilor de invatamant aprobate.3. Asigurarea suportului necesar pentru materializarea intentiei Ministerului Afacerilor Interne de a realiza masterate profesionale destinate exclusiv persoanelor care au absolvit studii universitare de licenta in specializari necesare MAI. Prin acest demers se creeaza premisele unor mecanisme de reducere a deficitului de personal inalt specializat, solutia preconizand acordarea gradului profesional/militar si repartizarea absolventilor in structurile MAI.Asigurarea calitatii acestor programe de studii reprezinta unul dintre principalele obiective ale procesului de reorganizare a Academiei de Politie.4. Eliminarea referirilor la studiile universitare de doctorat organizate la nivelul Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza". Programele de studii doctorale organizate de catre Scolile doctorale din cadrul Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" aflate in desfasurare se continua, pana la finalizare, conform programelor individuale de cercetare stiintifica.In ceea ce priveste formarea continua, Academia de Politie pastreaza programele de masterat acreditate in domeniul de licenta "Drept", specializarea "Drept" respectiv in domeniul de licenta "Stiinte militare, informatii si ordine publica", specializarea "Ordine si siguranta publica", si domeniul de licenta "Ingineria instalatiilor", specializarea "Instalatii pentru constructii-pompieri".De asemenea, se propune ca Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" sa coordoneze metodologic, didactic si curricular Institutul de Studii pentru Ordine Publica, Centrul Multifunctional de Pregatire Schengen si Centrul de Formare Initiala si Continua al MAI, structuri MAI cu atributii privind organizarea si desfasurarea programelor de formare continua nonuniversitara, in context formal."Aceste solutii au in vedere regandirea si modernizarea programelor de pregatire atat la nivel academic, in scopul dobandirii de catre cursanti a abilitatilor practice necesare prevenirii si combaterii eficiente a riscurilor la adresa ordinii si sigurantei publice. In consecinta, prin acest demers se preconizeaza materializarea intentiei Ministerului Afacerilor Interne de a asigura, pentru structurile din subordine, nevoia de personal de calitate care sa raspunda necesitatilor misiunilor din competenta", se arata in Nota de fundamentare.Proiectul va sta in dezbatere publica in urmatoarele 10 zile calendaristice.Ministrul Educatiei, Monica Anisie , a semnat in octombrie 2020 ordinele de retragere a acreditarilor celor doua scoli doctorale ale Academiei de Politie - cea de Drept si cea de Ordine Publica si Siguranta Nationala - la propunerea Consiliului de Etica si Management Universitar, potrivit Press One.Suspiciuni de plagiat au planat asupra lucrarilor mai multor personaje publice, precum Robert Negoita , primar al Sectorului 3, Liviu Marian Pop , fost ministru PSD al Educatiei, Lucian Netejoru, sef al Inspectiei Judiciare, Alexandru Catalin Ionita, fost sef al Directiei Generale Anticoruptie sau Adrian Iacob, fost rector al Academiei de Politie. Gabriel Oprea , el insusi conducator de doctorate la cele doua scoli doctorale, a fost prins cu o lucrare de doctorat plagiata si i s-a retras titlul de doctor.