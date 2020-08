Reprezentantii Consiliului National al Elevilor se opun obligativitatii purtarii uniformelor, considerand ca este "o forma fara fond"

Consiliul National al Elevilor precizeaza intr-un comunicat transmis AGERPRES ca s-a opus cu vehementa acestei propuneri inca din luna iunie, atunci cand proiectul a fost inregistrat la Senat."In contextul economic actual, o astfel de masura ar fi dezastruoasa, intrucat asigurarea sumelor prevazute in proiectul de lege presupune o povara financiara semnificativa pentru bugetul de stat. Mai mult, tinand cont de faptul ca peste 900 de mii de elevi nu au acces la educatie online, consideram ca alocarea fondurilor catre aceasta initiativa legislativa reprezinta un act de iresponsabilitate si indiferenta crasa a senatorilor fata de elevii din Romania", sustin reprezentantii elevilor.Acestia critica faptul ca, in lipsa unor alte masuri de securitate prezente in scoala - paza, monitorizare audio-video - instituirea obligativitatii purtarii uniformelor scolare de catre elevi 'reprezinta doar o forma fara fond', ceea ce nu duce la cresterea calitatii actului educational, ci, in cel mai bun caz, va fi 'doar un simulacru trist al unei asemenea cresteri'."Suntem consternati de iresponsabilitatea senatorilor care au votat acest proiect de lege. Acestea sunt nevoile educatiei din Romania? Acestea sunt prioritatile financiare ale statului roman? Inceputul anului scolar ne bate la usa; in scoli va fi nevoie de materiale de protectie sanitara, de device-uri conectate la internet, de infrastructura scolara si de multe altele. Stimati deputati, daca sunteti cu adevarat preocupati de soarta elevilor din Romania, va solicitam respingerea acestei intiative legislative. Elevii au nevoie de acces la educatie de calitate, nu de uniforme care sa arate bine in poze!", a declarat Rares Voicu, presedintele Consiliului National al Elevilor, citat in comunicat.Senatul a adoptat marti, in sedinta de plen, propunerea legislativa pentru modificarea Legii 35/2007 privind cresterea sigurantei in unitatile de invatamant prin care se acorda fiecarui elev din invatamantul general obligatoriu de stat 350 de lei anual pentru uniforma stabilita de scolile unde invata. Actul normativ urmeaza sa fie dezbatut de Camera Deputatilor, for decizional in acest caz.