Rezultate titularizare 2020. Doar 58% dintre profesori au reusit sa promoveze examenul. Au fost si dascali care au luat nota 1

Procentul notelor peste 7 (sapte), adica nota minima pentru promovarea titularizarii (angajarea pe perioada nedeterminata, obtinute de candidatii care au sustinut proba scrisa este de 58,66%, superior in raport cu procentele consemnate in ultimii trei ani: 46,86% in 2019, 47,40% in 2018, respectiv 45,73% in 2017.239 de candidati au obtinut nota 10, iar 14.269 de candidati au obtinut note intre 7 si 9,99.La proba scrisa din cadrul concursului national pentru ocuparea posturilor didactice din invatamantul preuniversitar s-au prezentat 27.002 candidati din totalul de 30.113 de candidati inscrisi.In centrele de evaluare au fost notate 24.732 de lucrari.2.145 de candidati s-au retras din concurs din motive personale sau medicale, in conformitate cu prevederile metodologiei.32 de candidati au fost eliminati din examen pentru frauda sau tentativa de frauda.93 de lucrari au fost anulate din motive legate de nerespectarea metodologiei. Candidatii eliminati pentru frauda sau tentativa de frauda nu vor fi repartizati pe posturi didactice in anul scolar 2020-2021.Din promotia curenta, 58,38% dintre candidati au obtinut note peste 7 (sapte) - (46,79% in 2019, 46,83% in 2018, respectiv 43,07% in 2017).Cea mai mica nota obtinuta in tara este nota 1.00.Rata de promovare (promotia curenta si promotiile precedente) de peste 64% urmatoarele judete: Cluj - 69,66%; Dolj - 65,57% si Brasov - 64,16%.In Capitala, procentul de promovare inregistrat este de 64,43%.Contestatiile pot fi depuse la sediile inspectoratelor scolare judetene sau transmise prin mijloace electronice in zilele de 4 august, dupa afisarea rezultatelor, pana la ora 21:00, respectiv 5 august, pana la ora 12:00.Rezultatele finale se afiseaza la sediile inspectoratelor scolare judetene si pe site-ul mentionat anterior, in data de 11 august.Pentru angajarea pe perioada nedeterminata ( titularizare ), candidatii trebuie sa obtina la proba scrisa minimum nota 7 (sapte), iar pentru angajarea pe perioada determinata (suplinire), minimum nota 5 (cinci).Repartizarea candidatilor pe posturile didactice de predare vacante, publicate pentru angajare pe perioada nedeterminata, in ordinea descrescatoare a notelor obtinute la proba scrisa, se realizeaza in sedinte publice sau online, organizate de catre inspectoratele scolare in intervalul 12 - 14 august.