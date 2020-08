Rezultatele la titularizare 2020 au fost afisate. Vezi ce note au obtinut profesorii

La proba scrisa din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar , desfasurata miercuri, 29 iulie, in 123 de centre, s-au prezentat 27.002 candidati (89,67%) din cei 30.113 candidati inscrisi.Din promotia de absolventi ai anului 2020, au fost prezenti 2.724 de candidati.2.145 (7,94%) de candidati dintre cei prezenti s-au retras, in conformitate cu prevederile metodologiei, iar 32 candidati au fost eliminati din concurs.Candidatii eliminati pentru frauda sau tentativa de frauda nu vor fi repartizati pe posturi didactice/catedre in anul scolar 2020-2021, potrivit unui comunicat al Ministerului Educatiei.Niciunul dintre candidatii prezenti la proba scrisa nu a avut temperatura peste maximul admis in actualul context epidemiologic (37.3 grade Celsius).Contestatiile pot fi depuse la sediile inspectoratelor scolare judetene sau transmise prin mijloace electronice, in zilele de 4 august, dupa afisarea rezultatelor, pana la ora 21:00, respectiv 5 august, pana la ora 12:00.Rezultatele finale se afiseaza la sediile inspectoratelor scolare judetene si pe site-ul mentionat anterior, in data de 11 august.