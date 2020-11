Raportul Bologna: Romania inregistreaza una dintre cele mai slabe rate de inscriere in invatamantul superior

Raport Bologna 2020

Romania - una dintre cele mai slabe rate de inscriere in invatamantul superior

Documentul arata ca tara se afla, in acelasi timp, printre ultimele din Europa din punct de vedere al persoanelor cu studii superioare pe celelalte categorii de varsta, in pofida unor cresteri semnificative in ultimul deceniu si jumatate, scrie Edupedu Totodata, Romania se numara printre ultimele state europene la capitole precum rata de inscriere a tinerilor in invatamantul superior, in timp ce numarul de institutii de invatamant superior si cel al angajatilor din mediul academic au inregistrat scaderi in ultimele doua decenii, marcate de dezvoltare la nivel european.Potrivit raportului, procentul de persoane cu studii superioare pe categoria de varsta 25-34 de ani a crescut de la 13,5% in 2005 la 24,9% in 2018, dar Romania se afla in continuare pe ultimul loc in Europa.Pentru anul acesta, in Strategia 2020, tara isi propusese o tinta de 26,7% (30-34 de ani). In 2018, pe celelalte categorii de varsta Romania atinsese, la acest capitol, scoruri de 22,7% (35-44 de ani), 13,8% (45-54 de ani), 9,4% (55-64 de ani), mai arata sursa citata.Romania figureaza cu una dintre cele mai slabe rate de inscriere in invatamantul superior, in randul populatiei de 18-34 de ani, cu o crestere foarte mica intre 2000 si 2017. Mai precis, daca aceasta rata era de 7,1% acum 20 de ani, ea a ajuns la 11,9% acum 3 ani.Romania se claseaza astfel in pluton cu Ungaria, Kazahstan, Macedonia de Nord, Muntenegru si Slovacia, la polul opus, cu rate de peste 20%, aflandu-se Turcia, Grecia, Danemarca, Olanda, Spania, Finlanda. Media Spatiului European al Invatamantului Superior era de 16,4% in 2017.In acelasi perioada, numarul personalului academic a crescut in majoritatea tarilor europene, in unele chiar s-a dublat sau triplat (vezi cazurile Maltei, Sloveniei, Norvegiei, intre altii). Romania se numara printre tarile unde s-a inregistrat o scadere a personalului academic - de 1,3% intre 2000 si 2017.Totodata, raportul marcheaza o stagnare pe termen lung a cheltuielilor pentru educatia superioara in Romania, unde in 2016 era alocat acelasi procent din PIB ca in 2000 - 0,7%.In marile piete educationale din Vestul Europei, procentul fie a crescut (Olanda, Marea Britanie, Germania), fie a stagnat la un nivel superior, de peste 1% (Franta).Citeste intregul raport aici Citeste si: Comisia Europeana sustine ca trecerea la invatamantul online in Romania risca sa agraveze inegalitatile din educatie, deja existente Citeste si: Schema de personal in sistemul de invatamant preuniversitar, suplimentata cu 750 de posturi