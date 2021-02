UPDATE FOTO/ VIDEO Proteste la Colegiul Sincai din Capitala. Ministrul Cimpeanu: "Nu va fi nicio relocare in acest an scolar"

Povestea relocarii Colegiului Gheorghe Sincai din Capitala

"Nu va fi nicio relocare in timpul acestui an scolar. Elevii vor avea sansa s a se pregateasca in continuare pentru Bacalaureat Variantele de relocare sunt multiple, vor fi anuntate de domnul primar.Lucrurile se vor rezolva prin dialog cu cei interesati - managementul scolii, elevi si parini, autoritati locale, inspectorat", a declarat ministrul Cimpeanu.Alaturi de ministrul, la Colegiul National Sincai a venit si primarul Sectorului 4, Daniel Baluta.Edilul a explicat motivele pentru care trebuie renovata cladirea."Realitatea este ca aceasta cladire se afla in categoria de risc seismic II si nu are autorizatie de securitate la incendiu.Fiecare copil si profesor care intra in aceasta unitate trebuie sa o faca in conditii de siguranta.Nu exista niciun motiv pentru niciunul dintre noi sa nu respectam legile.Autoritatile locale este sa asigure conditii de sigurata pentru a evita tragedii", a declarat Daniel Baluta.In fata Colegiului, dar si in curte, ministrul a fost intampinat de zeci de persoane care protesteaza fata de intentia de relocare a colegiului pentru lucrari de reabilitare.Elevi, parinti sau sustinatori ai acestuia scandeaza "Hotii" si tin pancarte din foi A4 pe care scrie mesajul "Si eu sunt Sincai". Este cel mai amplu protest de saptamana aceasta.Protestele au inceput marti, 9 februarie. Mai multi profesorii de la Colegiul Sincai au refuzat sa mai intre la ore, o parte dintre acestia protestand cu pancarte din foi A4 in fata scolii.Profesorii acuza Inspectoratul Scolar Bucuresti ca a numit un nou director care sustine decizia Primariei Sectorului 4, care vrea sa evacueze cladirea de patrimoniu pentru lucrari de reabilitare.De altfel, pe rolul instantei se afla un alt proces, intentat dupa ce Consiliul de Administratie a refuzat relocarea colegiului ceruta de primaria condusa de Daniel Baluta. Primul termen al procesului va fi in 15 martie.Refritor la gradul de risc seismic, mai multi parinti si o parte dintre profesorii de la acest colegiu au transmis petitii luna trecuta pentru a se opri relocarea solicitata de primaria Sectorului 4.De asemenea, oamenii acuza autritatile de lipsa de transparenta si pun la indoiala expertiza conform careia cladirea de patrimoniu in care se afla Colegiul National Gheorghe Sincai ar avea un risc seismic de gradul II.