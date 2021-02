UPDATE Scandalul studentilor de la Drept. Mesajul USR Tineret care a dinamitat spatiul public. "Esti mic, platesti mai mult decat face" / "Trisorii nu au ce sa caute la Drept!"

USR, in contradictie cu mesajul "Fara penali"

Deputat USR: Conducerea Facultatii si Universitatea au facut alegerea corecta

Danilet: Eu le-as da interdictie pe cel putin 10 ani

Prorectorul Universitatii: Furtul de idei este furt

Tufis: Esti mic, platesti mai mult decat face

Gelu Duminica: Nu tot ceea ce este imoral este si ilegal

Decanul si Consiliul Facultatii de Drept au decis sa propuna rectorului Universitatii din Bucuresti exmatricularea a 45 de studenti care au conlucrat in vederea fraudarii unor examene din sesiunea de iarna a anului I, o decizie unica in istoria facultatii.Conducerea USR Tineret a facut apel, intr-o postare pe Facebook , la o pedeapsa mai slaba pentru cei care au fraudat examenele de la Drept. Opinia, in contradictie cu mesajul sustinut de partid in ultimii ani, "Fara penali", a fost stearsa, ulterior."Ne exprimam ingrijorarea cu privire la discursul radical promovat de anumiti magistrati in spatiul public, cu privire la nevoia de pedepsire a 45 de studenti de la Facultatea de Drept a Universitatii de Drept, acuzati de frauda la examene.Credem cu tarie ca rolul justitiei este acela de a reabiliata si de a reforma indivizii pentru a-i aduce pe calea unui comportament prosocial, si nicidecum pedepsirea cu duritate de dragul imaginii publice. Sau de dragul ascunderii mizeriei sub pres.", scrie USR Tineret intr-o postare pe care a decis sa o stearga.Vicepresedintele USR Tineret, Ciprian Sorin Constantinescu, a spus ca este autorul controversatului text publicat pe Facebook de USR Tineret."Nu e nimeni prieten cu studentii, e o pozitie redactata de mine pe baza a ceea ce a spus judecatorul Danilet si pe baza informatiilor publice de la Constantin-Alexandru Manda, care a prezentat situatia de acolo", a scris Constantinescu, intr-un comentariu public la o postare de pe Facebook a Antoniei Pup, fosta presedinte a Consiliului National al Elevilor, noteaza Edupedu.ro Vicepresedintele USR Tineret a comparat-o pe Antonia Pup cu Ana Pauker in primul sau comentariu de la postarea acesteia, in care Pup amintea de campania "Fara Penali in Functii Publice" a USR, prin care partidul si-a castigat o mare parte popularitate in randul electoratului.Presedintele USR, vicepremierul Dan Barna a declarat pentru publicatia citata ca "a fost un text nepotrivit" postarea publicata de USR Tineret. "A fost un text nepotrivit. El nu se mai afla pe pagina. Nu vrem sa se transmita un mesaj gresit. Daca vrei rezultate bune solutia e sa inveti. Sa trisezi la examene e gresit si aici nu trebuie sa existe nuante. In niciun context", a declarat copresedintele USR PLUS.Deputatul USR Catalin Tenita sustine ca Facultatea de Drept si Universitatea din Bucuresti au luat decizia corecta in privinta propunerii de exmatriculare a celor 45 de studenti care au copiat prin Whatsapp la examene."Faptul ca in sanul Facultatii de Drept se consolideaza grupari organizate care actioneaza ilegal, compuse din cei care pe viitor vor aplica legea, este extrem de ingrijorator. Nu as vrea sa traiesc intr-o tara in care justitia este distribuita de un grup care a actionat impotriva legii inca din facultate. Care au fost tovarasi de ticalosii inca de la 19-20 de ani.Este examatricularea acelor 45 de studenti suficienta? Nicidecum. Acum studentii de buna-credinta au obligatia sa ceara nu clementa pentru confratii lor, ci tratament sanctionatoriu la fel de serios pentru profesori. Pentru cei care au plagiat . Pentru cei implicati in afaceri penale. Pentru cei care sunt atat de implicati in politica incat sunt mai des in studiourile TV decat la cursuri . Pentru cei care au un comportament discriminatoriu sau misogin. Si as putea continua.Sper ca si studentii sa fie la fel de vocali cum sunt pe alte teme pe chestiunile ce tin de integritatea profesorilor", a scris Catalin Tenita pe Facebook.Judecatorul Cristi Danilet se pozitioneaza in favoarea exmatricularii studentilor care au copiat, comentand ca dreptul si furtul nu fac casa buna."45 de trisori exmatriculati de la Drept.Felicitari conducerii Facultatii de Drept din cadrul U.B pentru normalitatea acestei decizii si miscatoarele cuvinte: "Justitia se invata din scoala. Daca scoala de drept insasi nu este ferma cu privire la valorile dreptatii si echitatii, justitia nu se poate infaptui in societate". Astept ca celelalte facultati de drept sa procedeze la fel. Trisorii nu au ce sa caute la Drept!", a scris Danilet pe Facebook.Sorin Costreie, prorector pentru Retele universitare si Relatii publice al Universitatii din Bucuresti, sustine ca trebuie discutat daca masura de exmatriculare a studentilor care au fraudat examenele de la Facultatea de Drept este prea dura, precizand ca "furtul de idei este furt"."Se discuta astazi de exmatricularea unor studenti care au fraudat un examen. Ca este o masura prea dura, ca sa mai inchidem un ochi., dar ce mi se pare periculos aici, este ca, cu mici exceptii pe care le salut, toata discutia din jurul acestui subiect s-au centrat pe a vedea daca au fost sau nu respectate proceduri si regulamente", a declarat, pe Facebook, Sorin Costreie, prorector pentru Retele universitare si Relatii publice si cadru didactic al Facultatii de Filosofie a Universitatii din Bucuresti.Costreie sustine ca trebuie vizat fondul problemei, facand referire la moralitatea problemei."Deci toata discutia se focalizeaza pe forma problemei, pe procedura si nu pe continutul ei. Fondul problemei, care este cel mai important, este ca s-a furat. Copiatul inseamna furt. Plus ca tolerand asa ceva ne furam singuri caciula, caci scopul scolii e sa te faca sa inveti si nu sa furi. Dincolo de proceduri si mai stiu eu ce reglementari, ramane problema de fond si anume acest furt.Mai putem vorbi in acest context de onestitate? Sau e data ea strict de o reglementare? Dar de constiinta? Tine ea de vreo procedura? Chiar nu mai exista valori si principii etice? Morala noastra este doar partial prinsa in reglementari juridice. Dincolo de legi si instante juridice, ar trebui sa ne gandim in primul rand la instante si legi morale. Altfel imi pare ca incurajam atitudini de tipul "hotul neprins e negustor cinstit". Serios? Singurele noastre constrangeri sunt doar cele juridice si procedurale?", a adaugat Sorin Costreie.Claudiu Tufis, conferentiar universitar la Facultatea de Stiinte Politice a Universitatii din Bucuresti, ridica o serie de semne de intrebare in legatura cu pedeapsa aplicata tuturor studentilor implicati."Sa inteleg ca facultatea de drept isi invata studentii, unii dintre ei viitori judecatori, ca orice incalcare a legii, chiar si la prima abatere, trebuie pedepsita cu pedeapsa cea mai dura pe care o are la indemana judecatorul? Altfel nu imi explic de ce desi regulamentele prevad mai multe sanctiuni din care se poate alege acestea au fost ignorate si s-a aplicat direct exmatricularea pentru toti", a scris Claudiu Tufis pe Facebook.Cadrul didactic acuza Universitatea din Bucuresti ca transmite un semnal gresit."Sa inteleg ca facultatea de drept isi invata studentii sa trateze toti suspectii in bloc, eficient, aceeasi pedeapsa pentru toti indiferent de cat a contribuit fiecare la fapta pedepsita? Intre organizatorul grupului si unul care s-a nimerit sa fie acolo nu exista nicio diferenta?Exista, totusi, un lucru pe care studentii il vor invata din acest caz:", a reactionat Tufis.Tufis trage un semnal de alarma si asupra responsabilitatii facultatii si a profesorilor."Sunt curios cati dintre studentii exmatriculati de la facultatea de drept vor merge in justitie pentru a contesta decizia. Sunt curios si cati dintre ceilalti studenti vor evalua daca facultatea i-a tratat corect pe colegii lor si vor actiona conform concluziilor.Ma intreb:Facultatea nu are nicio responsabilitate? Universitatea nu are nicio responsabilitate? Vorbim de un spatiu al educatiei si am impresia ca s-a pierdut o ocazie importanta de a educa toti studentii din UB, nu doar pe cei 45", adauga Tufis.Sociologul Gelu Duminica, profesor al Facultatii de Sociologie din cadrul UB, a subliniat insa ca exista o diferenta intre situatia cadrelor de la Facultatea de Drept si cazul studentilor prinsi copiind."Despre cei 45 de studenti care au copiat la examen:- Conform Regulamentelor in vigoare, in acest caz, decizia nu poate fi decat una, respectiv exmatricularea.- Sper ca acest caz sa indemne cadrele didactice sa treaca la examene de tip eseu. Daca vrei sa vezi ce a inteles studentul, si nu ce a memorat, problema copiatul dispare. In plus, profesorul din mine vede daca am provocat studentul au ba. Din punctul meu de vedere, un student nu are nevoie de mine sa memoreze.- Da, inteleg argumentul moral oferit de cei care spun ca profesorii condamnati definitiv sunt tolerati de Facultatea de Drept, pe cand studentii care au copiat nu, insa nu tot ceea ce este imoral este si ilegal. Copiatul este si ilegal si imoral", a scris acesta pe Facebook.Pe de alta parte, cercetatorul Marius Ghincea a subliniat si el ca ce au facut acei 45 de studenti nu este doar expresia unui fenomen raspandit chiar si in randul studentilor celor mai "prestigioase" facultati din tara, este si expresia anchilozarii arhitecturii educationale din mediul universitar. Acesta subliniaza ca "ghilotinarea lor, fara o discutie serioasa a factorilor care au facut asta posibil, alaturi de metode de imbunatatire a sistemelor de evaluare, e doar un alt mod de a ascunde gunoiul sub pres"."Copiatul este, in acelasi timp, si produsul unui anumite traditii de educare/predare/invatare care se concentreaza pe memorare/reproducere. Daca ceea ce s-ar evalua ar fi competentele analitice, de sinteza, de evaluare critica, atunci copiatul ar fi imposibil pentru ca nu implica decat marginal mecanismele de memorare/reproducere. De aia examenele din occident tind sa fie intr-o proportie atat de larga de tipul "open book", pentru ca nu se evalueaza daca studentul detine informatia in sine, ci cum o foloseste intr-un context dat", a scris acesta pe Facebook