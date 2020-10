Schimbare drastica pentru mai multe scoli din Timis. Sase unitati de invatamant din judet functioneaza deja in scenariul rosu

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

Daca unele intra in scenariul verde, altele trec la cel galben sau chiar rosu. In scenariul rosu functioneaza acum sase unitati de invatamant din judet.Hotararea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta a fost luata tinandu-se cont de propunerea Inspectoratului Scolar Judetean Timis si avand in vedere hotararile Consiliilor de Administratie ale unitatilor de invatamant - emise cu avizul Directiei de Sanatate Publica Timis.Astfel, s-a aprobat schimbarea din scenariul rosu in scenariul galben pentru Liceul Teoretic Periam.S-a mai aprobat schimbarea din scenariul verde in cel galben pentru Scoala Gimnaziala Sag, Liceul Teoretic Buzias, Scoala Gimnaziala Gavojdia, Scoala Gimnaziala Ghizela, Scoala Gimnaziala Saravale, Scoala Gimnaziala Theodor Bucurescu nr. 1 Sannicolau Mare, Scoala Gimnaziala Nestor Oprean nr. 21, Sannicolau Mare si Gradinita cu Program Prelungit Sannicolau Mare.Totodata, s-a aprobat schimbarea din scenariul galben in scenariul verde pentru Scoala Gimnaziala Lenauheim, Scoala Gimnaziala nr. 2 Lugoj, Scoala Gimnaziala Parta.Liceul Teoretic "David Voniga" Giroc trece de la scenariul galben la cel rosu. Trei cadre didactice sunt depistate pozitiv cu COVID. La Giroc invata 1.300 de elevi care vor urma cursurile online.Prevederile hotararii se aplica imediat, pana la reanalizarea situatiei epidemiologice.La ora actuala, sase unitati de invatamant din judetul Timis functioneaza in scenariul rosu. Este vorba de Liceul Teoretic "David Voniga" Giroc, Liceul "Grigore Moisil" Timisoara, Liceul Logos Timisoara, Scoala Gimnaziala Bencecu de Sus, Gradinita cu Program Prelungit Giarmata si Liceul de Arte din Timisoara.Citeste si: