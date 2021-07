Cele mai importante schimbari pentru Educatia din Romania, din perspectiva profesorilor. "Avem nevoie de tratarea ranii in profunzime"

Cristina Tunegaru se refera, mai intai, la prelungirea anului scolar, dupa ce ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu , a spus pe 27 iunie ca va propune ca din toamna anului 2022 sa creasca durata perioadei de cursuri , argumentand ca "suntem printre ultimele tari europene din punctul de vedere al duratei cursurilor"."Prelungirea anului scolar e o idee buna, intr-o tara in care se face educatie de calitate. In unele scoli de la noi, nu e cazul. Daca doar scurtam vacanta de vara si nu schimbam nimic altceva, nu se va schimba nimic, copiii vor avea aceleasi rezultate", spune Cristina Tunegaru.Aceasta enumera, in continuare, schimbarile de care crede ca are nevoie , in esenta, sistemul de educatie din Romania:1. Regandirea practicii pedagogice, sa nu mai trimitem la catedra oameni cu doua ore de predare in spate.2. Eliminarea politicii din inspectoratele scolare si regandirea rolului si a practicii inspectiilor scolare. Nu se poate sa continuam cu parada meselor intinse si a florilor inmanate cu capul plecat.3. Schimbarea modului de angajare si recompensare a profesorilor, astfel incat sa se incurajeze performanta reala, nu capacitatea de adunat sau inventat hartii pentru care se acorda gradatie de merit. E infinit mai mult de munca intr-o scoala rurala, mica decat intr-o scoala de prestigiu.4. Pregatirea profesorilor pentru noile metode de predare, pentru recunoasterea si combaterea segregarii, a violentei, pentru acordarea de sanse egale tuturor copiilor.5. Investirea in crearea unor spatii scolare confortabile, placute, decente. Fara clase inghetate, toalete in curte, mucegai. Fara ca scoala si profesorii sa fie la mila unui primar oarecare.6. Crearea unei institutii oneste, eficiente de evaluare externa care sa verifice activitatea de la clasa , nu hartiile.7. Solutionarea cazurilor in care exista copii cu probleme de invatare sau cu mari pierderi din anii anteriori, copii in risc de abandon. Scolile trebuie sa aiba la cine apela, trebuie sa primeasca sprijin daca au nevoie, de exemplu angajarea unui alt profesor pentru ore remediale.8. Eliminarea repetentiei, o practica de-a dreptul medievala prin care copilul e invinovatit pentru esecul educational. Tarile civilizate au renuntat, noi lasam copiii corigenti ca sa nu intre in examene , sa nu se faca scolile de rusine.9. Investitia in zonele rurale. Prin educatie oamenii pot scapa de saracie.Acestea sunt doar cateva idei. Nu de schimbari mai mult formale avem nevoie - adaugarea unei saptamani de scoala sau nu, impartirea in doua sau trei semestre - ci de tratarea si dezinfectarea ranii in profunzime.