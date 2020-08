Schimbarile cu care vine noul an scolar. Ce greutate trebuie sa aiba ghiozdanul unul elev si cand vor sustine cursurile clasele a VIII-a si a XII-a

Nu vor fi date teze si lucrari de control luni si vineri

Conform articolului 30 din ordinului 1.456/2020 al ministrului Sanatatii, publicat vineri, 28 august, ghiozdanul nu trebuie sa fie mai greu de 10 % din greutatea copilului, potrivit Edupedu In articolul 30 scrie ca "elevii din ciclul primar si gimnazial folosesc ghiozdane de spate cu fata posterioara intarita", iar "greutatea continutului ghiozdanului la toate ciclurile de invatamant nu trebuie sa depaseasca 10% din greutatea copilului"."Volumul si greutatea manualelor, ale rechizitelor si ale altor materiale necesare in procesul de invatamant, transportate zilnic de elevi la scoala si de la scoala, trebuie adaptate capacitatii de efort fizic corespunzatoare varstei copiilor si tinerilor", motiveaza autoritatile decizia.Vechiul ordin prevedea ca "elevii din clasele I-IV vor folosi ghiozdane pentru prevenirea aparitiei deformarilor de coloana vertebrala. Greutatea continutului ghiozdanului nu va depasi 2-2,5 kg". Aceasta din urma a fost acum abrogata.Totodata, elevii din clasele a VIII-a si a XII-a, precum si cei din invatamantul primar si de la gradinita vor avea cursuri numai dimineata.Articolul 38 prevede, legat de activitatile sportive, ca ca "orele de educatie fizica nu se efectueaza in prima ora a turei de dupa-amiaza"."Orele de desen, mai ales de desen tehnic, se vor efectua in perioadele de timp in care elevii beneficiaza de iluminatul natural", potrivit ordinului citat."Se evita situarea a doua ore consecutive ale aceluiasi obiect de studiu", se mai arata in regulament.Documentul modifica, de asemenea, si programul pentru teze si lucrari de control. Astfel ca nu se vor putea da doua teze pe saptamana, iar pentru clasele la care sunt prevazute numai doua teze se planifica o teza pe saptamana. Tezele si lucrarile de control planificate nu se stabilesc in prima si in ultima zi din saptamana scolara si nici in doua zile scolare consecutive.