UPDATE Scoala ar putea incepe la 1 octombrie. Orban: "Putem avea o solutie: sa dam o zi libera inainte de alegeri si o zi libera dupa"

Orban a fost intrebat, vineri, 4 septembrie, de jurnalisti, daca se analizeaza posibilitatea ca elevii sa mearga la scoala din 1 octombrie, urmand ca din 14 septembrie sa inceapa cursurile online."Sigur ca au fost discutii pe tema asta, exista puncte de vedere exprimate de specialisti, in special de medici din zona epidemiologi, infectionisti, care spun ca atat profesorii, cat si copii, intr-un procent foarte mare revin din concedii, ca pe anchetele epidemiologice o mare parte din cei infectati au spus ca au fost in concediu sau intr-un week-end, o deplasare de concediu, si s-a discutat acest lucru, inca nu s-a luat o decizie in acest sens", a declarat Ludovic Orban.El a mentionat ca o eventuala decizie va fi anuntata in timp util.Orban a spus ca a fost o discutie legata de inceperea scolii online si in contextul alegerilor locale."Aici putem avea o solutie, sa dam o zi libera inainte de alegeri si o zi libera dupa, astfel incat sa se poata pregati scolile in care se organizeaza sectii de votare", a explicat premierul.Grupul interministerial care dezbate conditiile in care vor fi redeschise scolile, din toamna, a primit de la Federatia Nationala a Asociatiilor de Parinti trei variante, in functie de evolutia pandemiei de coronavirus.Prima varianta propusa este cea ca elevii sa revina la scoala normal, ca si in anii trecuti. Al doilea scenariu propus este jumate dintre elevi acasa si jumatate sa mearga la scoala. Scenariul presupune impartirea claselor in doua grupe, iar elevii ar urma sa vina la scoala pentru doua saptamani, iar alte doua saptamani sa participe online la cursuri . In acest caz, ora sa fie de minimum 45 de minute. La clasele incepatoare elevii ar trebui sa se prezinte cu totii la scoala, dar cu respectarea regulilor de distantare sociala, acolo unde infrastructura scolaa o permite.Scenariul III presupune ca toti elevii sa participe la cursuri in regim online.