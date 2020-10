Mures: Scolile din Reghin, in scenariul rosu

"Modificarile ratei de incidenta, asa cum au fost transmise de catre Directia de Sanatate Publica Mures, vizeaza trecerea localitatilor Reghin, Iernut, Chetani si Eremitu in categoria de peste 3/1.000 locuitori in ultimele 14 zile", a anuntat Institutia Prefectului - Judetul Mures.Astfel, municipiul Reghin, orasul Iernut, alaturi comunele Chetani si Eremitu se aliniaza masurilor dispuse in cazul municipiului Targu Mures, a oraselor Ludus si Ungheni si a comunelor Corunca, Cozma, Cristesti, Livezeni, Sancraiu de Mures, Sangeorgiu de Mures, Santana de Mures, Cuci si Voivodeni.In judetul Mures, fata de ziua precedenta, au fost inregistrate 191 cazuri noi de persoane infectate, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, iar la aceasta data in spitale sunt internate 315 persoane confirmate.Potrivit datelor DSP Mures, un numar de 94 de persoane sunt internate cu suspiciune de infectie cu virusul COVID-19. Pana miercuri au fost confirmate in total 4.601 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2, 899 de persoane s-au vindecat si au fost externate din spitale, 650 de persoane au fost externate la termenul de 10 zile (persoane confirmate pozitiv, dar asimptomatice), iar 223 de persoane au fost externate la cerere.Pana acum, 180 persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19 au decedat in spitalele din judetul Mures.