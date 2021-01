Cat de chinuitoare este scoala online pentru copiii cu deficiente: "E aproape imposibil sa adaptezi materia online pentru ei"

Cele mai mari provocari

Cazul bunicii care are in grija patru copii

Ioana M. este profesoara de psiho- pedagogie speciala la o scoala gimnaziala speciala din Bucuresti. Copiii din clasa ei au in jur de noua ani, dar varsta lor intelectuala este si de un an si jumatate, in unele cazuri. Tocmai din acest motiv, sunt incadrati in clasa a I-a, in ciuda varstei. In plus, diagnosticele lor sunt care mai de care mai grave. Sindromul down, ADHD, autism, incetinire de dezvoltare a limbajului, iar lista nu se termina aici."In clasa mea, toti copiii au deficienta de intelect severa si asociata. Adica toti au deficienta de intelect severa, iar altii au mai multe probleme pe langa acest diagnostic, cum ar fi sindromul down, autism, ADHD, sau incetinire de dezvoltare a limbajului", explica Ioana.Isi aduce aminte de prima saptamana in care a trecut in sistemul online. Povesteste cum, daca pentru ea a fost extrem de greu, e imposibil de imaginat cum au perceput-o elevii. A petrecut ore in sir vorbind la telefon cu parintii, le-a trimis filmari cu pasii pe care trebuie sa ii urmeze ca sa se conecteze pe platformele si aplicatiile de lucru, dar nu toti au reusit.Motivele sunt variate, la fel si mediile din care provin elevii. Unii stau cu parintii, altii sunt ramasi in grija bunicilor, iar altii provin din centre de plasament."Prima saptamana a fost extrem de grea. Trimiteam temele pe WhatsApp pentru ca parintii nu stiau sa foloseasca aplicatiile. Familiile multora nu au venituri mari. Au cate un telefon, de care trebuie sa se foloseasca toti membrii. Nici nu mai vorbim de laptopuri sau tablete.Am stat cu fiecare in parte sa le explic cum functioneaza aplicatiile", mai povesteste Ioana.Totusi, inca nu intra toti. Din cei sase copii pe care ii are in clasa, doar trei participa mai des."Sunt doi copii care nu intra niciodata. Unul nu are de pe ce. Nu are tableta, nu are calculator, iar telefonul mamei merge foarte greu. Eu ii trimit temele pe WhatsApp si le primesc rezolvate, alaturi de poze si videoclipuri cu fetita lucrand. Am si un caz mai special, un copil care sta cu bunica, pentru ca mama lucreaza toata ziua. Ea nu are timp, iar bunica nu se descurca cu aplicatiile", spune Ioana.In mod normal, copiii mergeau la scoala cate 3-4 ore pe zi. In sistemul online, este imposibil sa stea atata timp in fata unui dispozitiv, mai ales in cazul celor mici. Unii refuza pur si simplu. Altii iti pierd concentrarea. Media pe care o suporta este de o ora pe zi."Am un copil care refuza sa stea in fata tabletei. Sta mama lui, iar el se ascunde in spatele ei si se joaca sau face orice altceva. Am incercat sa vorbesc cu el, sa il atrag in jocuri sau discutii, dar pur si simplu nu vrea. Nivelul lui intelectual este de un an si jumatate, cu toate ca are noua", explica Ioana.Ioana povesteste care sunt cele mai mari provocari pentru acesti copii cu nevoi speciale. Explica ca ei au nevoie de lucruri concrete, trebuie sa li se arate, sa li se ofere lucruri palpabile, iar acest lucru este imposibil online."Si pentru mine a fost foarte complicat. E aproape imposibil sa adaptezi materia online pentru ei. Cel mai greu este sa ii tii in activitate, atenti la ecran, pentru ca isi pierd interesul foarte repede.La ei trebuie sa mergi foarte mult pe concret, sa le arati, sa lucrezi mana peste mana, sa ii ajuti sa tina creionul cum trebuie, sa le arati cum se face la orice pas. Online, nu poti sa le oferi acelasi sprijin. Uneori nici nu vezi ce fac, depinde cum pozitioneaza telefonul", povesteste Ioana.Lucrurile merg putin mai bine in cazul copiilor mai mari, care nu au deficiente atat de severe, dar absenta ramane o mare problema. Ioana preda limba engleza , in cadrul aceleiasi scoli , la clasa a VII-a. Elevii au in jur de 14-15 ani si au un deficit de intelect moderat."Poti sa lucrezi altfel cu ei. Invatam multe cuvinte, dar tot e foarte greu sa legam propozitii in engleza. Chiar daca au o deficienta mai usoara si toti stiu sa scrie si sa citeasca, absenta este o problema. In clasa sunt 12 copii, dar am avut maxim 3 prezenti.Fiind mai mari, parintii ii lasa singuri acasa cat timp sunt la serviciu, iar ei nu intra", spune Ioana.Profesoara mai spune ca este "un regres evident", iar asta este foarte grav pentru niste copii care, oricum, progreseaza foarte greu."Copiii raman in urma. La nivelul lor, se vede foarte greu evolutia. Trebuie sa insisti mult pe acelasi subiect ca sa retina. Daca le spui azi: uite, asta este litera A, s-ar putea ca ziua urmatoare sa nu mai stie.Incercam, cel putin, sa ii mentinem pe linia de plutire. Adica macar sa repetam lucrurile pe care deja le-au dobandit, pentru ca este foarte greu sa avansezi cu ei in conditiile astea", mai spune Ioana.Ioana povesteste despre un caz mai aparte, si anume o bunica care are grija de patru frati, dintre care unul bebelus, iar alti doi care invata la scoala speciala. Are un singur telefon mobil si tableta nu a primit, cu toate ca a facut cerere."Mama lor are o boala mintala, asa ca cei patru copii, dintre care unul bebelus, sunt in grija bunicii. Are un singur telefon si nu merge bine, asa ca fetele care invata la noi la scoala nu intra aproape deloc. Nu a primit tabelta desi a facut cerere. Alti parinti au primit cu toate ca au venituri mai mari.Una dintre fete este la mine in clasa. E chiar buna, destul de dezvoltata, prindea repede la scoala. Acum o sa stagneze si practic o sa piarda un an de scolarizare.Bunica nu are timp, pe langa faptul ca are grija de atatia copii, mai e si bolnava, merge foarte des la spital. Ca sa nu mai spun ca una dintre fete, pe langa deficienta de intelect, are si epilepsie", spune Ioana.Ea isi aduce aminte si de perioada in care mergeau la scoala fizic, cu respectarea masurilor de protectie, lucru foarte greu de inteles pentru copii. Oricat le-ar fi repetat ca nu pot sa se apropie prea mult unul de celalalt, sau ca trebuie sa poarte masca in permanenta, de multe ori a fost fara folos."Cel mai greu a fost cand m-a intrebat o fetita daca poate sa imi ofere o imbratisare. Mi s-a rupt sufletul cand i-am spus ca nu se poate pentru ca nu avem voie sa ne atingem. E greu, sunt copii care au nevoie de foarte mult sprijin si de afectiune. Cum sa inteleaga ei situatia?", concluzioneaza Ioana.