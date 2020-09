Lista unitatilor de invatamant din Prahova care isi muta orele in online din cauza COVID-19

Potrivit unui comunicat transmis, marti, de Prefectura Prahova, CJSU a decis schimbarea scenariilor de lucru la mai multe unitati de invatamant din judet ca urmarea a cresterii sau scaderii ratei de infectare in localitatile unde se afla aceste institutii sau ca urmare a confirmarii ca fiind infectati cu noul coronavirus a unor elevi si/sau cadre didactice care au intrat in colectivitate.Astfel, autoritatile au dispus suspendarea cursurilor si trecerea la Scenariul 3 pentru Colegiul National "Mihai Viteazul" Ploiesti, Colegiul National "Al. I. Cuza" Ploiesti - cls. X C, Colegiul Economic "V. Madgearu" Ploiesti - cls. XII E3 si X S7, Liceul Tehnologic Administrativ si de Servicii "V. Slavescu" Ploiesti - cls. XI C, Liceul Tehnologic "Elie Radu" Ploiesti - cls. IX E si XII H; Liceul Teoretic "Gr. Tocilescu" Mizil - cls. XI A, Colegiul Ferdinand I Maneciu - cls. X C si Scoala Gimnaziala "Sf. Vasile" Ploiesti - cls. VIII C.Masura a fost luata in multe dintre aceste cazuri pentru ca aici invata sportivi de la ACS Petrolul Ploiesti , unde a fost declarat focar de COVID-19, a precizat purtatorul de cuvant al Prefecturii, Liliana Maxim Minculescu.Acelasi scenariu de lucru va intra in vigoare de miercuri, timp de 14 zile, si la grupa mica a gradinitei din Ploiestiori, unde o educatoare a fost testata pozitiv, dar si pentru Scoala Scorteni plus structurile ei, din cauza ratei mari de infectare din localitate.In perioada de suspendare a cursurilor, conducerile institutiilor de invatamant mentionate vor dispune realizarea unor activitati obligatorii, respectiv curatenia si aerisirea claselor/salilor; dezinfectia curenta si terminala a spatiilor institutiei de invatamant, respectiv clase, sali, holuri, toalete. Pe perioada celor 14 zile de suspendare a cursurilor, toti contactii directi din cadrul institutiei de invatamant ai cazurilor confirmate vor fi izolati/carantinati la domiciliu, precizeaza Prefectura Prahova.De asemenea, pentru Scoala Gimnaziala Potigrafu, Scoala Gimnaziala Posestii Pamanteni, Scoala Gimnaziala Talea, Scoala Gimnaziala Starchiojd, Colegiul Militar "Dimitrie Cantemir" Breaza - cls. XII - 5 clase si IX - 4 clase, Scoala Gimnaziala Cocorastii Colt s-a dispus desfasurarea activitatilor didactice prin participarea zilnica a tuturor prescolarilor si elevilor in unitatea de invatamant, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor de protectie (Scenariul 1), la propunerile consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant, avizate de Inspectoratul Scolar Judetean Prahova si Directia de Sanatate Publica Prahova.Totodata, Scenariul 2 de lucru va fi aplicat de miercuri pentru Scoala Gimnaziala Poienarii Burchii plus structuri, Scoala Gimnaziala "Radu Tudoran" Blejoi plus Scoala Ploiestiori - ciclurile prescolar, primar, plus cls. VIII, V-VII, Scoala Blejoi, plus cls. VI Ploiestiori, Scoala Gimnaziala "Mihai Viteazul" Boldesti Scaeni, Scoala Gimnaziala Valcanesti, Colegiul Militar "Dimitrie Cantemir" Breaza - cls. X - toate, XI - toate si IX - o clasa In aceste cazuri, s-a dispus desfasurarea activitatilor didactice prin participarea zilnica a tuturor prescolarilor si elevilor din invatamantul primar, a elevilor din clasele a VIII-a si a XII-a, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor de protectie si venirea partiala (prin rotatie de 1-2 saptamani) a elevilor din celelalte clase, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor de protectie (Scenariul 2).