Scolile din Covasna intra in scenariul galben. Orasul a depasit rata de infectare cu Covid-19 de 1 la mia de locuitori

105 localitati nu au niciun caz de COVID-19

Potrivit conducerii institutiei, toate unitatile vor functiona dupa scenariul galben pana la sfarsitul acestei saptamani, prin urmare prescolarii si elevii din invatamantul primar, din clasele a VIII-a, a XII-a, a XIII-a, precum si cei din anii terminali din invatamantul profesional si postliceal vor continua sa vina la scoala, in timp ce celelalte clase si ani de studiu vor invata online.La nivelul judetului Covasna, incidenta cumulata a cazurilor de infectare cu noul coronavirus (fara focare) pentru ultimele 14 zile este de 0,67/1.000 de locuitori, iar in majoritatea unitatilor scolare activitatea didactica se desfasoara conform scenariului verde.Conform ultimelor date postate pe site-ul Prefecturii Covasna, in trei localitati - Borosneu Mare, Marcusa si Zagon - incidenta cumulata/ultimele 14 zile (fara focare) depaseste 1,5 la mia de locuitori, in localitatile Sfantu Gheorghe, Covasna, Sita Buzaului si Zabala este sub 1,5/1.000 de locuitori, 13 localitati din judet au incidenta cazurilor mai mica sau egala cu 1/1.000 de locuitori, iar 105 localitati nu au niciun caz de COVID-19.Ministerul Educatiei a transmis miercuri, 17 februarie, ca 600 de elevi si 472 de angajati din invatamant au fost confirmati cu noul coronavirus, in perioada 8 - 17 februarie.Grupul de Comunicare Strategica a anuntat luni, 22 februarie, ca au fost depistate 1.634 de cazuri noi de COVID-19 , in ultimele 24 de ore. Totodata, s-au inregistrat 47 de decese. In prezent, la ATI sunt 972 de pacienti infectati cu noul coronavirus.