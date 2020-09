Tulcea: 16% dintre scolile din judet au toaleta in curte

Doar una din cele sapte unitati incluse in programul de reabilitare, cea de la gradinita din Iazurile, unitate arondata Scolii gimnaziale Valea Nucarilor, ar putea avea toaleta conforma, in cazul acesteia lucrarile fiind realizate in proportie de 90% printr-un proiect al Programului National de Dezvoltare Locala (PNDL).In niciuna din celelalte sase unitati, Letea, Dunavatu de Jos, Sarinasuf, Nufaru, Sambata Noua si Agighiol, lucrarile de reabilitare nu sunt incepute.Alte opt cladiri ale unor unitati scolare nu sunt conforme si necesita investitii, Carcaliu, Periprava, I.C. Bratianu, Maliuc, Partizani, Satu Nou, Pardina si Luminita."Grupul sanitar desi a fost dotat cu toate utilitatile necesare, pozitia in exteriorul scolii si lipsa unei surse de caldura au dus la deteriorarea rapida. Grupul sanitar dispune de o fosa vidanjabila care este curatata regulat cu ajutorul primariei", se arata in informarea ISJ.In alte 11 unitati scolare, cele din localitatile Razboieni, Chilia Veche, Balabancea, Garvan, Rachelu, Gorgova, Sarinasuf, Nufaru, Ostrov, Smardan si Topolog, toaletele aflate in curtea scolilor sunt considerate conforme.Doua dintre ele, cele din Sarinasuf si Nufaru, sunt de altfel incluse in programul de reabilitare.La Scoala primara Sarinasuf, unde nu este apa curenta, proiectul este in faza de licitatie, dar lucrarile au inceput, iar la Scoala gimnaziala "Vasile Alecsandri" Nufaru, elevii din gradinita si ciclul primar folosesc toaleta din interior, iar cei din gimnaziu utilizeaza toaleta din exterior.