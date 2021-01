Ce-i asteapta pe elevi la revenirea in scoli: stocuri de masti, dezinfectante si circuite separate de circulatie

37 de milioane de masti in dezpozitele inspectoratelor

"Nu sunt schimbari majore fata de anul trecut"

Se revine la decizia descentralizarii

Astfel, inspectoratele scolare si unitatile de invatamant fac, in orb, pregatiri pentru revenirea la scoala, ghidandu-se dupa masurile luate anul trecut.Cea mai mare problema, arata specialistii din Educatie, e faptul ca nu se stie exact cum va fi asigurata distantarea fizica a elevilor in eventuala revenire a acestora in banci din 8 februarie, fapt care va trebui statuat in ordinul mentionat.Cu toate ca nu au la dispozitie un document batut in cuie, inspectoratele scolare au facut facut stocuri serioase de echipamente de protectie , 37 de milioane de masti regasindu-se in prezent in depozitele institutiilor, la nivel national.De asemenea, dezinfectanti, scannere de temperatura si alte instrumente care sa ajute la triajul epidemiologic si prin care sa fie asigurata o revenire, in siguranta, la clase, au fost achizitionate.In Bucuresti, de pilda, au fost luate o serie de masuri cu privire la redeschiderea scolilor "Nu sunt niste schimbari majore fata de anul trecut. E vorba de faptul ca toate scolile sunt echipate cu instrumente de identificare a temperaturii, scannere, dispensere pentru substantele de dezinfectie, s-au asigurat circuite de intrare-iesire a personalului, se aseaza mobilierul astfel incat sa se respecte distantarea", a declarat pentru Ziare.com Roxana Cercel, purtator de cuvant al Inspectoratului Scolar pentru Municipiul Bucuresti ( ISMB ).Cei care vor decide insa daca activitatea scolara va fi reluata fata in fata ori daca activitatea va fi continuata in mediul online sunt reprezentantii Comitetului pentru Situatii de Urgenta si cei ai Guvernului."Revenirea la scoala se face in functie de rata incidentei. Se revine la decizia descentralizarii, ceea ce mie mi se pare absolut normal. Intr-adevar, cei care vor putea ramane sa invete in format online vor fi strict cei care au adeverinte medicale. Asteptam Ordinul Comun al Ministerului Educatiei si Ministerului Sanatatii, inca se lucreaza la el, se vor inspira din alte modele din afara", a explicat pentru Ziare.com si Iulian Cristache, presedintele Federatiei Nationale a Asociatiilor Parintilor din Romania.In momentul de fata, 37 de milioane de masti se gasesc in depozitele inspectoratelor scolare din tara. De asemenea, in aceasta perioada, inspectoratele au facut si stocuri de dezinfectanti, a punctat Cristache. Sunt temeri din toate punctele de vedere dar scolile se pregatesc. Ramane de vazut cum vor face in privinta distantarii fizice. Acolo este marea problema. Unii parinti se tem sa isi trimita copiii la scoala, altii nu. Sunt doua tabere, sensibil egale", a conchis Iulian Cristache.