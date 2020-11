Un sindicat din Educatie cere spor de calculator pentru profesori. Argumentul dascalilor: sunt expusi la radiatii

Sindicatle FSLI au depus adresa cu pricina la Guvern in 11 noiembrie, avertizand ca "gradul de nemultumire al salariatilor este din ce in ce mai mare" deoarece nu s-au majorat salariile si fiindca nu a fost prevazut "un stimulant de risc pentru personalul din invatamant ", potrivit edupedu.ro "Va rugam sa aveti in vedere faptul ca, de la inceperea anului scolar 2020-2021, multe unitati au functionat in scenariul doi sau trei, iar pentru urmatoarele 30 de zile si nu numai, actul educational se va desfasura la nivel national exclusiv online, ceea ce presupune o perioada indelungata de expunere a cadrelor didactice la radiatiile emise de dispozitivul/dispozitivele electronice pe care pe care fiecare le detine, prin resurse financiare proprii si pe care le utilizeaza in activitatea profesionala", se arata in adresa depusa la Guvern.Citeste si: Monica Anisie: De luni incepe distributia pentru alte 100.000 de tablete pentru elevi