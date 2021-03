Klaus Ioannis a convocat o sedinta pe tema sigurantei in unitatile de invatamant, la Palatul Cotroceni

Presedintele Klaus Iohannis a convicat pentru marti, la ora 15.00, o sedinta de lucru privind siguranta publica in unitatile de invatamant.Potrivit Administratiei Prezidentiale vor participa prim-ministrul Romaniei, Florin Citu , viceprim-ministrul Dan Barna , viceprim-ministrul Hunor Kelemen, ministrul Finantelor, Alexandru Nazare , ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode , ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Attila Cseke , ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu , seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat , secretar de stat in Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, Corina Atanasiu, inspector general - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Gen. mr. Dan Paul Iamandi, si Directorul Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, dr. Adriana Pistol.Cele mai multe dintre unitatile de invatamant au reluat, in 8 februarie, cursurile cu prezenta fizica a elevilor, in functie de incidenta cumulata din localitati. De la relurea cursurilor , au fost confirmate cateva sute de cazuri de infectare atat in randul elevilor, cat si in randul angajatilor din invatamant, insa autoritatile considera ca scolile nu sunt focare de infectie.