Sef de Inspectorat Scolar: "Este posibil ca in unele scoli mai mari sa existe probleme de respectare a distantei"

"Este posibil ca in una sau doua scoli mai mari sa existe probleme legate de respectarea distantei de un metru si sa fie nevoie de separatoare, dar deocamdata fiecare director analizeaza situatia si apoi vom gasi variantele cele mai bune. Nu exista ingrijorari din partea directorilor de scoli cu privire la faptul ca nu ar exista solutii pentru vreo unitate de invatamant . In principiu, in jurul datei de 26-27 august, la nivelul judetului Braila, noi vom sti exact cum incepem noul an scolar. Am avut o sedinta cu directorii si am decis ca acolo unde sunt problemele cele mai mari, respectiv in unitatile de invatamant mai mari, cu multi elevi , saptamana aceasta sa adoptam solutiile cele mai bune privind inceperea noului an scolar", a declarat Viorel Botea.Primarul Brailei, Marian Dragomir, a declarat, in cadrul unei conferinte de presa, referitor la deschiderea anului scolar in actualele conditii generate de pandemia de coronavirus, ca vor fi probleme in ceea ce priveste pastrarea distantei intre elevi in scolile considerate de valoare, care sunt supraaglomerate."Unele scoli sunt pregatite si intrunesc toate conditiile pentru deschidere la inceputul anului scolar. Alte unitati de invatamant, fiind scoli in special de valoare, care au primit foarte multi elevi, atat de la clasele gimnaziale, cat si cele de liceu, sunt foarte aglomerate si nu pot respecta conditiile legale privind distantarea. In functie de specificul fiecarei scoli, consiliul de administratie, tinand cont si de evolutia situatiei din acel moment, va decide daca invatamantul va fi pornit cu toti elevii sau cu grupe consecutive a cate jumatate din numarul de elevi. Va fi o situatie care va fi discutata la acel moment impreuna cu Inspectoratul Scolar Judetean si cu fiecare conducere a scolii in parte. Majoritatea scolilor si-au facut dezinfectarile aferente, singura problema este cea legata de supraaglomerarea si noile norme pe care unele scoli nu le pot indeplini, nu pentru ca nu vor, ci pentru ca au foarte multi elevi", a spus Dragomir.La nivelul judetului Braila, conform datelor furnizate de Directia de Sanatate Publica (DSP) Braila, sunt 107 unitati de invatamant cu personalitate juridica, care au 156 de unitati de invatamant arondate, cu un total de 263 spatii, dar autorizatie sanitara de functionare exista doar pentru 158 spatii, reprezentand 60,07%, aici fiind incluse si avizele eliberate in baza declaratiilor pe propria raspundere.Potrivit statisticii DSP Braila, in municipiu sunt opt spatii care nu au autorizatie sanitara de functionare, respectiv Scoala Gimnaziala "Constantin Sandu Aldea", structura arondata Liceului Tehnologic "Anghel Saligny", Gradinita nr. 54, structura arondata scolii Gimnaziale "Aurel Vlaicu", Gradinita nr. 32, care apartine Gradinitei cu program prelungit nr. 6, Gradinita nr. 3- structura a Gradinitei nr. 37, Gradinita nr. 19- structura a Gradinitei nr. 49, Gradinita nr. 51, Gradinita nr. 20- structura a Gradinitei nr. 56 si cladirea Facultatii de Inginerie din cadrul Universitatii Dunarea de Jos Galati, cladire ce apartine Consiliului Judetean Braila.