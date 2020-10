Seful Inspectoratului Scolar al Capitalei, confirmat cu noul coronavirus

Inspectorul general adjunct Marina Manea a confirmat luni ca seful ISMB are COVID-19, fiind asimptomatic."Este confirmat pozitiv. Noi suntem in izolare - inspectorii adjuncti si toti cei care au fost dati contacti directi ai inspectorului general.Ne continuam activitatea de la domiciliu. Nu avem simptome. O sa facem si teste.El este asimptomatic dar am stat in aceeasi incapere cu masti pe fata. O sa facem si noi testul. Sa treaca cele sase zile de la ultima intalnire cu el si dupa aceea va decide probabil DSP daca mai ramanem", a spus inspectorul general adjunct.