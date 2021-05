Ce se va intampla cu elevii de a opta care nu sustin Evaluarea Nationala din motive medicale. Anuntul ministrului Educatiei

Concret, o repartizare computerizata va avea loc la final de iulie. Etapa speciala a Evaluarii nationale va avea loc la 14 zile dupa desfasurarea primei sesiuni, a punctat ministrul.5 iulie - limba romana6 iulie - matematica 7 iulie - limba materna.Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a precizat ca daca un elev se imbolnaveste la a doua sau a treia proba, se recunosc probele sustinute deja."Este vorba de o sesiune suplimentara pentru Evaluarea Nationala. Atata vreme cat elevii de clasa a XII-a care, din pacate, nu se vor putea prezenta din motive medicale in sesiunea normala de Bacalaureat au in acest an o a doua sansa in cea de-a doua sesiune de Bacalaureat, in toamna acestui an, este normal sa fim preocupati de dreptul elevilor de clasa a VIII-a care vor sa sustina examenul de Evaluare Nationala, dar care, din pacate, nu se vor putea prezenta in sesiunea normala", a spus Cimpeanu la Antena 3.Potrivit acestuia, decizia organizarii unei sesiuni suplimentare are in vedere interesul elevilor."Masura este luata pentru a da sansa elevilor de clasa a VIII-a de a se prezenta la Evaluarea Nationala, daca, fara sa fie vina lor, nu pot din motive medicale", a spus Cimpeanu.