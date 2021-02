VIDEO 7 sfaturi pentru parintii care urmeaza sa-si trimita copiii la scoala in pandemie. Raspunsuri la intrebarea "Ce pot sa fac eu?"

Sfaturile lui Razvan Chereches

Intrebarea care sta pe buzele tuturor parintilor in aceasta perioada: "Ce pot sa fac eu?". Razvan Chereches vine cu mai multe solutii, astfel incat copiii sa fie protejati la scoala.1. Ganditi-va daca trimiteti copilul la scoala. Daca copilul are o boala cronica, sau daca locuiti impreuna cu o persoana care are comorbiditati, sau care are peste 65 de ani, si care risca simptome severe, sau chiar deces, ar trebui sa luati in calcul sa il mentineti pe copil in sistem online, cu adeverinta medicala.2. Peste weekend, discutati cu copilul despre importanta purtarii mastii in permanenta, despre importanta spalarii pe maini la inceputul si la finalul pauzei si despre importanta mancatului singur la scoala pentru ca atunci cand mancam riscam sa imprastiem aerosoli si sa ii infectam pe ceilalti sau sa ne infectam noi.3. Mentineti sau stabiliti un canal de comunicare deschis cu scoala (Facebook,WhatsApp), astfel incat sa puteti sa informati scoala daca exista o problema si scoala sa va informeze in caz de suspiciune, caz confirmat sau testare.4. Dimineata, cand va pregatiti sa mergeti cu copilul la scoala, verificati daca are simptome digestive sau respiratorii, si in caz ca are il mentineti acasa si contactati medicul de familie, sau sunati la 112 daca simptomele sunt severe. In cazul in care nu are simptome, asigurati-va ca are o masca pe care o va purta toata ziua.5. Cand mergeti spre scoala, nu va inghesuiti in mijloacele de transport in comun. Chiar daca aveti masca, va expuneti riscului.6. Cand ajungeti la scoala, nu va aglomerati impreuna cu ceilalti parinti, stati la distanta de ei, lasati copilul sa intre singur in curtea scolii.7. Asigurati-va ca acasa nu aveti comentarii negative sau lipsa de incredere in purtarea mastii, in restul masurilor de protectie sau chiar in existenta virusului pentru ca acest tip de comentarii ar influenta comportamentului copilului dumneavoastra.