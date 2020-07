Simion Hancescu, seful sindicatelor din Educatie: Randamentul elevului in online e 50%

"Toata lumea recunoaste ca nu poate fi inlocuita invatarea clasica. Daca nu este profesorul fata in fata cu elevul, randamentul e undeva la 50%. Si asta nu e numai la noi, ci pe toata planeta, toata lumea recunoaste ca invatarea clasica este singura care trebuie sa ramana si, indiferent unde va ajunge tehnologia, trebuie ca elevii sa vina la scoala, pentru ca nu vor reusi, randamentul e mic. Daca nu interactionezi direct cu elevul, sa-l intrebi daca a inteles sau nu a inteles, va fi complicat sa faci treaba asta la distanta, va fi aproape imposibil", a apreciat presedintele Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant.Liderul sindical a subliniat si ca este imposibil de implementat invatamantul online pana la clasa a IV-a."Va fi problema cu clasele I-IV, sau clasa pregatitoare si clasele I, II, III, IV, pentru ca nu se poate pune problema invatarii online la acesti copii. Ne gandim ca e vorba de a-i invata primele lucruri legate de scriere, sa-i inveti pe copii liniute sau bastonase e imposibil s-o faci online. Va fi imposibil. Aici nu cred ca are cineva o solutie in acest moment, pentru ca nu cred ca va fi invatare online", a precizat Simion Hancescu.De asemenea, acesta a atras atentia ca introducerea invatamantului online la inceputul anului scolar ridica probleme diferite, deoarece, spre deosebire de aplicarea lui in aceasta primavara, cand a debutat pandemia, la inceputul anului scolar accentul va fi pus pe predare, nu pe recapitulare."Legat de cei care dau examene de admitere , ma refer la elevii de clasa a VIII-a si cei de clasa a XII, care au examenul de Bacalaureat: daca in semestrul al doilea al anului scolar care s-a incheiat am discutat de recapitulare sau consolidare, acum lucrurile se complica, pentru ca discutam de predarea de noi notiuni. Iar atunci cand discuti de predare trebuie sa te asiguri ca toti elevii din aceasta tara pot participa la actul de predare, pentru ca se trezeste un elev la examen ca a primit subiect dintr-o lectie la care n-a putut sa participe sau poate demonstra ca n-a avut nici tableta si nimic. Atunci ce vina are acel copil?", a mentionat Simion Hancescu.Presedintele FSLI a apreciat ca vor fi imposibil de respectat de catre elevi conditiile de distantare fizica impuse de Ministerul Sanatatii."Conditiile de distantare sociala pe care le cere Ministerul Sanatatii nu se pot implementa nicaieri pe aceasta planeta, chiar acolo unde ordinea si disciplina sunt la ele acasa chiar prin genele pe care le au, si ma gandesc acum la copiii din China, Coreea de Sud, Japonia si asa mai departe. Sunt niste reguli foarte stricte si personal nu cred ca pot fi respectate, cu trasee in sala de clasa, cu decalarea recreatiilor, cu venire la scoala in timp diferit a elevilor. Va fi extrem de complicat, pentru ca nu e nici personal suficient pentru a putea gestiona aceasta situatie, sa asigure tot ceea ce cere Ministerul Sanatatii. Ne-ar trebui macar personalul pe care il aveam acum 25 de ani. Nu cred ca vor fi respectate acele reguli pe care le cere Ministerul Sanatatii, adica sa nu se atinga intre ei, sa nu se intalneasca elevii de la o clasa cu elevii de la alta clasa... E putin probabil. Va fi imposibil sa se respecte acele reguli pe care Ministerul Sanatatii le cere. N-avem resurse umane si nu sunt nici resurse financiare, din pacate. Si nici elevii nu vor respecta, indiferent de cat ii instruiesti, nu vor respecta ceea ce li se cere, acele culoare, modul de asezare in clasa... O sa apara cu siguranta derapaje", a explicat Simion Hancescu.Reprezentantul FSLI considera ca inchiderea completa a scolilor si invatarea exclusiv online ar compromite anul scolar care va incepe la toamna."Ideal ar fi, daca se intampla o minune, sa poata sa vina toti copiii la scoala, altfel va fi un efort foarte mare si pentru dascali si pentru elevi, chiar in aceasta varianta combinata. Fereasca Dumnezeu sa nu fie nevoiti sa recurga la varianta 100% online, atunci anul viitor scolar ar fi chiar compromis. Pentru ca este imposibil in orice tara din lume sa poti asigura predare in conditii optime pentru toti elevii", a mentionat sursa citata.De asemenea, Ministerul Educatiei ar trebui sa asigure formare tehnica profesorilor de materii umaniste, a recomandat presedintele Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant."Un alt lucru pe care Ministerul trebuie sa-l trateze foarte serios este sa-i formeze pe profesori , pentru ca nu toata lumea stapaneste foarte bine lucrul cu aceste echipamente, pentru ca nu le-au folosit, si ma refer in special la dascalii de la partea umanista, de Romana, Istorie si alte discipline. Daca la Chimie, Fizica, Biologie profesorii au fost nevoiti sa apeleze constant la partea tehnica, la calculatoare, ceilalti nu au facut-o, si e o realitate ca toata lumea trebuie sa lucreze (online, n.r.) dar nu toata lumea o stapaneste, si de aceea trebuie sa demareze si formari", a afirmat Simion Hancescu.Liderul sindical a cerut Ministerului Educatiei sa asigure o transmisie tehnica foarte buna a lectiei, in cazul continuarii "scolii online" din toamna."Problema de fond este ca oricum va fi greu si pentru elevi si pentru cadrele didactice. Elevii care stau acasa trebuie sa poata sa urmareasca in conditii optime ceea ce se intampla in sala de clasa, ori pentru asta trebuie asigurata o transmisie foarte buna a lectiei si trebuie sa se asigure de catre Ministerul Educatiei ca fiecare cadru didactic are un laptop performant in sala de clasa, care sa ii permita sa transmita receptorilor care sunt acasa ceea ce se intampla in spatiul scolar. Ministerul Educatiei trebuie sa se asigure in primul rand ca elevii care stau acasa pot vizualiza ce se intampla la scoala, au ce le trebuie - tablete, laptopuri, iar cadrele didactice care sunt la scoala pot transmite in conditii optime aceste lectii. Pentru ca altfel, a-i chema la scoala prin rotatie - va dati seama ca nu avem resurse umane, un dascal nu poate rezista sa predea la doua serii in aceeasi zi... Probabil se va face un calendar, sa predea, nu stiu, doua saptamani unii, doua saptamani altii, sau doua zile unii si trei zile altii, ramane de vazut", a declarat Simion Hancescu.Ministrul Educatiei, Monica Anisie , a declarat miercuri ca cel mai probabil scenariu referitor la inceperea anului scolar vizeaza varianta "hibrida", in care, prin rotatie, unii elevi vor merge la scoala, iar altii vor face ore online.