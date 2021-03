Incep simularile pentru Evaluarea Nationala. Elevii sustin luni proba la Limba si Literatura Romana

Marti va avea loc proba la Matematica, iar elevii apartinand minoritatilor nationale care au urmat cursurile gimnaziale in limba materna vor sustine pe 31 martie simularea probei la Limba si literatura materna. Elevii inmatriculati in unitatile de invatamant din localitatile carantinate vor putea sustine simulari ale examenelor nationale, cu prezenta fizica , dupa incetarea masurilor de carantinare, conform unui calendar aprobat de inspectoratele scolare, dar nu mai tarziu de 15 mai 2021. Potrivit unei adrese a sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, elevii din zonele carantinate se vor putea deplasa la unitatile de invatamant din afara localitatii carantinate, la care invata, pentru a participa la simularea examenelor nationale."Avand in vedere faptul ca in perioada 22 - 31 martie se desfasoara simularile pentru evaluarile nationale 2021 si examenele nationale de Bacalaureat, mentionam ca deplasarea elevilor in vederea participarii la simularile pentru examenele nationale este circumscrisa altor motive justificate din ordinele sefului Departamentului pentru Situatii de urgenta privind instituirea carantinei zonale si reprezinta o exceptie de la masura interzicerii circulatiei persoanelor in afara locuintei sau gospodariei in interiorul si in afara zonei carantinate", se arata in document.