Ministerul Educatiei: 1.040 de unitati de invatamant fac orele exclusiv online, iar 5.235 in sistem hibrid

Potrivit MEC, in conformitate cu datele transmise de inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, vineri, la ora 12,00, se inregistra urmatoarea situatie:* 11.381 de unitati de invatamant in Scenariul 1: participarea zilnica (fata in fata) a tuturor prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor de protectie sanitara.* 5.235 de unitati de invatamant in Scenariul 2. Acesta presupune participarea zilnica (fata in fata) a tuturor prescolarilor si elevilor din invatamantul primar, a elevilor din clasele a VIII-a si a XII-a, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor de protectie, respectiv revenirea partiala (prin rotatie de una-doua saptamani) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu si liceu, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor de protectie.* 1.040 de unitati de invatamant in Scenariul 3; implica participarea tuturor prescolarilor si elevilor la activitati/lectii online.Potrivit MEC, dintre cele 1.040 de unitati aflate in aceasta situatie, 291 figureaza in acest scenariu din cauza cazurilor de COVID-19 inregistrate, iar 749 unitati scolare figureaza in acest scenariu ca urmare a ratei de incidenta a cazurilor din localitatea in care functioneaza ori a infrastructurii scolare/ scoli in care se executa diverse lucrari de reabilitare.Consiliile de administratie de la nivelul fiecarei unitati de invatamant adopta propunerile de scenarii si, implicit, schimbarea acestora, in functie de analiza situatiei epidemiologice efectuate de catre directiile de sanatate publica si Institutul National de Sanatate Publica, de infrastructura si de resursele existente in fiecare unitate de invatamant.Criteriul epidemiologic in baza caruia unitatile/institutiile de invatamant stabilesc unul dintre cele trei scenarii de functionare este rata incidentei cumulate - numarul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori.Hotararile privind scenariul de functionare pe parcursul anului scolar se actualizeaza saptamanal sau ori de cate ori este nevoie, afirma sursa citata.