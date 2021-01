Ministrul Sorin Cimpeanu anunta ca se vaccina anti-COVID-19 in zilele urmatoare. "Aproape 50% din personal are disponibilitate de vaccinare"

"Cu siguranta ma voi programa pentru vaccinare. Daca va fi de folos o voi face public. Nu am vrut sa fie nici mai devreme, nici mai tarziu decat programarea deja facuta de catre coordonatorul campaniei de vaccinare. Zilele urmatoare, da, cu siguranta, in ceea ce ma priveste, ma voi vaccina.Cu exceptia celor care au motive intemeiate de ordin medical, imi doresc sa inteleaga fiecare dintre colegii cadre didactice ca vaccinarea lor va insemna o diminuare a riscului de transmitere, va insemna o crestere a sigurantei pentru ei, pentru colegii cadre didactice si pentru elevi . Mai departe, acesti elevi nu vor transmite in familii acest virus", a declarat ministrul la Digi24.Cimpeanu a afirmat ca, potrivit unei raportari partiale de miercuri, 50% din personalul din invatamantul preuniversitar doreste sa se vaccineze, iar in ceea ce priveste personalul din invatamantul superior este vorba despre peste 60%."Avem o raportare partiala la nivelul zilei de ieri care ne arata ca in sistemul de invatamant preuniversitar aproape 50% din personal are disponibilitate de vaccinare, iar in sistemul universitar am depasit nivelul de 60% cu privire la disponibilitatea de vaccinare. (...) Scopul acestei statistici este acela de a pregati dozele de vaccin pentru vaccinarea prioritara a personalului din Educatie caruia trebuie sa i se acorde o prioritate conforma cu ceea ce declara intreaga societate cu privire la importanta scolii. Raportarea este partiala, cea finala va fi maine", a explicat ministrul Educatiei.Citeste si: