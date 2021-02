Ministrul Educatiei: "Peste 200.000 de angajati ai sistemului de invatamant vor sa se vaccineze. 50.000 s-au vaccinat deja"

"Peste 200.000 de angajati ai sistemului de invatamant vor sa se vaccineze. 42.000 s-au vaccinat deja, 8.000 personalul din invatamantul superior medical, deci 50.000 de vaccinati.Se adauga 60.000 care se vaccineaza in urmatoarea saptamana in centre mobile Personalul auxiliar din crese si gradinite se va vaccina. In prima faza se vaccineaza cu prioritate personalul didactic Avem un numar de 809 elevi infectati , vorbim de ziua de vineri, 19 februarie . Din aceasta saptamana solicitam scolilor sa raporteze si numarul elevilor reveniti in scoli ", a declarat Sorin Cimpeanu.