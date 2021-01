Sorin Cimpeanu: "Imi doresc deschiderea cat mai grabnica a scolilor". Ministrul Educatiei a anuntat cand se va lua aceasta decizie

Sorin Cimpeanu a fost intrebat, marti seara, la Antena 3, despre redeschiderea solilor si a afirmat: "Dupa 300 de zile de cand avem perturbari in sistemul de educatie (...) este, cu siguranta, cea mai fireasca intrebare"."Reiau declaratia pe care am facut-o: ca ministru al Educatiei, ca profesor, ca parinte, din orice perspectiva, imi doresc deschiderea cat mai grabnica a scolilor. Aceasta decizie se va lua dupa jumatatea lunii ianuarie, in functie de doua lucruri principale: evolutia epidemiologica - ne asteptam din pacate la o crestere a ratei de infectare dupa ceea ce am vazut cu totii, daca nu suntem ipocriti, ca s-a intamplat pe perioada vacantei de iarna, a Revelionului. Al doilea element esential este modul in care va evolua campania de vaccinare, stiut fiind faptul ca am solicitat tuturor unitatilor de invatamant , scolilor si institutiilor de invatamant superior, universitatilor, ca pana in data de 15 ianuarie ora 16.00 sa avem o evaluare cu privire la disponibilitatea de vaccinare a personalului din invatamant", a adaugat ministrul Educatiei.Acesta a precizat ca sunt 293.000 de persoane angajate in sistemul de invatamant preuniversitar si de aproape 47.000 de persoane angajate in sistemul de invatamant superior."Indiferent care va fi procentul care se vaccineaza, va fi un plus. Solutia eficienta pentru eliminarea tuturor riscurilor nu exista nici in Romania nici in alta parte", a mai declarat ministrul Educatiei.Vicepresedintele Comitetului national privind vaccinarea impotriva COVID-19, Andrei Baciu, a anuntat, luni seara, ca personalul din invatamant ar putea deveni una dintre categoriile prioritare la vaccinarea impotriva coronavirusului, o decizie in acest sens urmand sa fie luata in perioada urmatoare. Procesul educational este "esential" a precizat Baciu, adaugand ca se intelege "necesitatea si nevoia de a prioritiza acest sector".Citeste si: Ministerul Sanatatii a trimis DSP in control la spitalul din Gaesti. Managerul: "Sa arunci 80 de doze de vaccin, asta e management defectuos"