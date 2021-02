UPDATE Ministrul Educatiei, noi detalii despre cum va incepe scoala. "Daca apar doua cazuri intr-o clasa, activitatea o sa fie suspendata"

Ministrul Educatiei a anuntat si ca, daca apar doua cazuri intr-o clasa , activitatea urmeaza sa fie suspendata."Din perspectiva procesului educational, ne gandim la varianta in care, daca apar doua cazuri intr-o clasa, sa fie suspendata activitatea la acea clasa. Daca apare un singur caz, sa nu fie suspendata, dar sa se faca testarea. La cel putin doua cazuri, se suspenda activitatea in clasa respectiva. Nu in toata scoala, ci doar in clasa", a spus Cimpeanu.Potrivit acestuia, in cazul in care un educator sau invatator se va imbolnavi si nu ii va putea prelua nimeni atributiile, atunci acea clasa va face cursuri online."Din pacate, in cele mai multe neexistand cadre didactice care ar putea sa preia atributiile unui educator sau unui invatator, acea clasa va trece in online", a aratat ministrul Cimpeanu.Insa daca sunt mai multe clase in care apar mai mult de doua cazuri concomitent, se suspenda activitatea intregii scoli "Daca sunt doi profesori care au o miscare mai accentuata in interiorul scolii care sunt depistati pozitivi, atunci se trece direct la suspendarea cursurilor in intreaga scoala. Asta in sistemul preuniversitar . In sistemul universitar, lucrurile stau cu totul si cu totul altfel, pentru ca aici vorbim de facultati universitati , cladiri, campusuri, lucrurile sunt mult mai complicate. Dar principiul va fi acelasi", a explicat ministrul Educatiei.El a facut referire, intr-o emisiune la Antena 3, la un ordin comun al Ministerelor Educatiei si Sanatatii, care va aparea in perioada urmatoare, despre anumite reguli care trebuie respectate in unitatile de invatamant "In acel ordin vor fi trecute, intr-o maniera clara, aplicabila, usor de inteles, toate aceste reguli care trebuie respectate. Din acest ordin, pot sa va spun cu siguranta, nu se va face rabat de la obligativitatea portului mastii, spre exemplu. Permanent in spatii interioare. Profesori si elevi . In acelasi timp, as da exemplul unor sisteme de educatie in care orele s-au desfasurat fizic, cu efective intregi in clase, cu suprafete asemanatoare, daca nu chiar identice cu cele din Romania, in care rata de infectare nu a crescut din cauza prezentei fizice in scoli.In acele scoli, fiindca in Romania, exista banci de cate doi elevi, care stau unul langa altul. Si nu s-a intamplat nimic, atata vreme cat a existat aceasta responsabilitate cu privire la portul mastii. Sunt 30 de elevi in clasa, grupati pe trei randuri: zece, zece, zece pe fiecare rand. Doi in banca, cinci banci de cate doi. Asa va fi si la noi", a sustinut ministrul.In opinia sa, purtarea mastii "este esentiala", "incomparabil mai importanta decat cativa centimetri in plus sau minus" intre elevi.