Ministrul Educatiei anunta prelungirea anului scolar: Suntem printre ultimele tari europene din punctul de vedere al duratei cursurilor

"Structura anului scolar pentru anul scolar 2021-2022 este deja stabilita. Mai departe, din toamna anului 2022, am facut publica opinia mea, pe care o sustin: este nevoie de o crestere a duratei cursurilor. Suntem printre ultimele tari europene din punctul de vedere al duratei cursurilor. Pierderile suferite pe durata crizei sanitare au fost foarte mari - nu numai in Romania, este drept - ele vor trebui sa fie recuperate in timp. Pentru asta, mai mult decat oricand, este nevoie de o durata mai mare a perioadei de cursuri ", a afirmat ministrul Educatii, duminica seara, la Digi 24.Intrebat ce parere are despre propunerea fostului ministru al Educatiei, Daniel Funeriu , care a afirmat ca in opinia sa, pentru urmatoarea perioada durata vacantei de vara ar trebui redusa la o luna, actualul detinator al portofoliului Educatiei a raspuns ca "vacanta de vara mai scurta, asta inseamna perioada de cursuri mai lunga", el aratand ca "este nevoie de acest lucru", insa propunerile in acest sens pentru extinderea perioadei de cursuri din anul scolar urmator, care incepe in toamna, "acestea nu au fost acceptate", invocandu-se ca este nevoie de predictibilitate."Nu stiu si nu vreau sa va raspund acum (cu privire la ipoteza unei vacante de vara de o luna, - n.r.). Nu ma antepronunt, dar cu siguranta vacanta de vara ar trebui sa fie mai scurta", afirma Cimpeanu.In prezent conform ministrului, perioada anului scolar dureaza, in Romania, 34 de saptamani, fiind una mai scurta decat in multe tari europene. Astfel, intr-un ciclu de invatamant de 12 ani, un elev din Germania invata cu doi ani si jumatate mai mult decat un elev din Romania.